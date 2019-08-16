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Європейський центральний банк (ЄБЦ) повідомив, що закрив сайт Інтегрованого довідника банківської звітності по тому, як його зламали хакери.

Внаслідок нападу могли бути вкрадені адреси електронної пошти та інші контакти користувачів довідника.

Водночас, як повідомляється, жодні внутрішні системи не були пошкоджені, а фінансово-чутлива інформація не скомпроментована, адже сайт був фізично відокремлений від будь-яких інших зовнішніх чи внутрішніх комп'ютерних систем ЄЦБ.

Поки що ЄЦБ відомо, що через злам зовнішнього сервера зловмисники викрали контактні дані (але не паролі) 481 підписника системи банківської звітності. Але вкрадена контактна інформація містить адреси електронної пошти, імена, посади клієнтів.

ЄЦБ вже повідомив цих людей про те, що їхні дані можуть бути пошкоджені.

Злам системи було помічено під час планової перевірки.

Роботу сайту довідника банківської звітності припинено до подальших повідомлень. У ньому містилася інформація для банків щодо того, як правильно складати статистичну та фінансову звітність.