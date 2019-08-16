"Король наркоінтернету" зник в аеропорту Києва перед депортацією

Копирайт изображения facebook.com/amos.silver

У Києві перед депортацією до Ізраїлю зник засновник мережі з поширення наркотиків TeleGrass Амос Дов Сільвер. "Король наркоінтернету" втік від українських правоохоронців у київському аеропорту, повідомила ізраїльська поліція.

Він відомий як засновник мережі TeleGrass, через яку велася торгівля наркотиками в Ізраїлі та інших країнах.

Як пишуть ізраїльські ЗМІ, в аеропорту він пройшов паспортний контроль, з нього зняли електронний браслет, після чого він зайшов у магазин дьюті-фрі і зник.

У повідомленні поліції Ізраїлю сказано, що ізраїльські та українські правоохоронці взаємодіють для якнайшвидшого затримання пана Сільвера.

Прокуратура Києва почала кримінальне провадження за статтею про "втечу з місця позбавлення волі або з-під варти".

Хто він такий?

Амос Дов Сільвер - активіст руху за легалізацію марихуани. Він має подвійне громадянство США та Ізраїлю. У березні 2019 року був заарештований в Києві за запитом влади Ізраїлю. Там його звинувачують в керуванні злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин.

"Все почалося в кінці 90-х в Ізраїлі, коли 15-річний юнак порвав зі своєю ультраортодоксальною родиною і став одним з лідерів руху за легалізацію марихуани. Дов Сільвер не приховував, що багато років курив коноплю. Разом з групою однодумців він влаштовував серію демонстрацій і фестивалів з метою популяризації канабісу", - писало про нього українське видання "Страна".

2017 року він створив мережу для поширення марихуани TeleGrass, яка працювала в Telegram. За даними ізраїльської поліції, через мережу також продавали кокаїн і екстазі.

В інтерв'ю ізраїльській газеті Haaretz він розповідав, що розглядає TeleGrass в першу чергу як ідеологічний проєкт - "крок на шляху до легалізації марихуани".

В Ізраїлі він мав проблеми з законом. Його заарештовували за торгівлю марихуаною, а його водійські права анулювали після того, як він зізнався психіатру, що курив за кермом.

Затримання в Україні

10 березня 2019 року Дов Сільвер повідомив у Facebook, що перебуває у Києві і за допомогою TeleGrass купив коноплю трьох різних сортів. Правоохоронці Ізраїлю і Служба безпеки України повідомляли, що він прилетів до України на переговори з місцевими учасниками нелегального наркобізнесу.

Знайомий Сільвера на умовах анонімності розповідав виданню "Страна", що його заманили в Київ обманом. 12 березня його затримали працівники Служби безпеки України.

Невдовзі після затримання Сільвера в Києві ізраїльська поліція арештувала 42 особи, які були пов'язані з TeleGrass. Сайт платформи припинив роботу.

У липні Шевченківський районний суд Києва відхилив скаргу його адвокатів на рішення Генпрокуратури про його екстрадицію до Ізраїлю. Пізніше Київський апеляційний суд відпустив його під домашній арешт.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!