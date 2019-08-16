"На мене замах!" - депутата облили чимось схожим на фекалії. Поліція оголосила план "Перехоплення"

Копирайт изображения Віталій Купрій / Facebook

Зранку в п'ятницю у Гостомелі (Київська область) двоє невідомих напали на депутата Віталія Купрія.

Як повідомили в Нацполіції, чоловікові спочатку бризнули в обличчя сльозогінним газом "Терен 4", а потім облили йому одяг "рідиною з різким неприємним запазом, схожим на екскременти".

Щоб встановити, що саме це за речовина, незабаром проведуть експертизу.

Тим часом правоохоронці оголосили операцію "Перехоплення" з метою затримати нападників, які втекли з місця інциденту на автомобілі. Про їхнє затримання поки що не повідомлялося.

Сам потерпілий політик виклав у своєму фейсбуці відеозвернення, в якому назвав те, що сталося, замахом на себе.

"Тільки що здійснився вже третій чи четвертий замах на мене. Мене попекли зараз балончиком з рідиною - все плече, - не знаю, що це, він так смердить… Зараз викликали швидку, поліцію", - розповів пан Купрій.

За його словами, нападниками були двоє молодиків і одна дівчина.

Пізніше він виклав на своїй сторінці їхні фото, а також відео бійки, і попросив підписників допомогти їх розпізнати.

Також Купрій оприлюднив, як він твердить, документи нападників. Їх начебто знайшли у сумці, яку в одного з них зміг вибити охоронець.

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