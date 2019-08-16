Акули навколо кита. Найкращі фото природи з Австралії та Антарктики

Щороку організатори конкурсу Australian Geographic Nature Photographer of the Year обирають найяскравіші фото природи, зроблені в Австралії, Новій Зеландії, Антарктиці та на окремих тихоокеанських островах. Ось деякі з цьогорічних переможців.

Копирайт изображения MAT BEETSON Image caption Фото акул, що кружляють навколо померлого кита, якого викинуло на мілину, визнали найкращим знімком цьогорічного конкурсу

Копирайт изображения FLLOYD MALLON Image caption В окремій категорії для молодих фотографів переміг 17-річний Флойд Меллон - за фото блискавки, зроблене в штаті Новий Південний Уельс (Австралія)

Копирайт изображения ROSS GUDGEON Image caption Так званий "краб-декоратор" прикріплює до себе гідроїдів - водних безхребетних, - щоб відганяти хижаків

Копирайт изображения CHARLES DAVIS Image caption Кенгуру в засніженому Національному парку Косцюшко (Новий Південний Уельс, Австралія)

Копирайт изображения NEIL PRITCHARD Image caption Водоспад Беррон під час сезону дощів (Куранда, Австралія)

Копирайт изображения ETIENNE LITTLEFAIR Image caption Варан Мертенса спостерігає за своїм віддзеркаленням

Копирайт изображения CHARLES DAVIS Image caption Вомбати на шляху до нори (Новий Південний Уельс, Австралія)

Копирайт изображения SCOTT PORTELLI Image caption Горбаті кити пропливають повз зграю дельфінів

Копирайт изображения MELISSA WILLIAMS-BROWN Image caption Мертвий кенгуру на місці вислохлого озера Менінді

Усі фотографії є власнстю їхніх правовласників.

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