Акули навколо кита. Найкращі фото природи з Австралії та Антарктики

Щороку організатори конкурсу Australian Geographic Nature Photographer of the Year обирають найяскравіші фото природи, зроблені в Австралії, Новій Зеландії, Антарктиці та на окремих тихоокеанських островах. Ось деякі з цьогорічних переможців.
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MAT BEETSON
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Фото акул, що кружляють навколо померлого кита, якого викинуло на мілину, визнали найкращим знімком цьогорічного конкурсу
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FLLOYD MALLON
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В окремій категорії для молодих фотографів переміг 17-річний Флойд Меллон - за фото блискавки, зроблене в штаті Новий Південний Уельс (Австралія)
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ROSS GUDGEON
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Так званий "краб-декоратор" прикріплює до себе гідроїдів - водних безхребетних, - щоб відганяти хижаків
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CHARLES DAVIS
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Кенгуру в засніженому Національному парку Косцюшко (Новий Південний Уельс, Австралія)
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NEIL PRITCHARD
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Водоспад Беррон під час сезону дощів (Куранда, Австралія)
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ETIENNE LITTLEFAIR
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Варан Мертенса спостерігає за своїм віддзеркаленням
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CHARLES DAVIS
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Вомбати на шляху до нори (Новий Південний Уельс, Австралія)
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SCOTT PORTELLI
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Горбаті кити пропливають повз зграю дельфінів
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MELISSA WILLIAMS-BROWN
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Мертвий кенгуру на місці вислохлого озера Менінді
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