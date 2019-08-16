Акули навколо кита. Найкращі фото природи з Австралії та Антарктики

  • 16 серпня 2019

Щороку організатори конкурсу Australian Geographic Nature Photographer of the Year обирають найяскравіші фото природи, зроблені в Австралії, Новій Зеландії, Антарктиці та на окремих тихоокеанських островах. Ось деякі з цьогорічних переможців.

Акули Копирайт изображения MAT BEETSON
Image caption Фото акул, що кружляють навколо померлого кита, якого викинуло на мілину, визнали найкращим знімком цьогорічного конкурсу
Блискавка Копирайт изображения FLLOYD MALLON
Image caption В окремій категорії для молодих фотографів переміг 17-річний Флойд Меллон - за фото блискавки, зроблене в штаті Новий Південний Уельс (Австралія)
"Краб-декоратор" Копирайт изображения ROSS GUDGEON
Image caption Так званий "краб-декоратор" прикріплює до себе гідроїдів - водних безхребетних, - щоб відганяти хижаків
Кенгуру Копирайт изображения CHARLES DAVIS
Image caption Кенгуру в засніженому Національному парку Косцюшко (Новий Південний Уельс, Австралія)
Водоспад Копирайт изображения NEIL PRITCHARD
Image caption Водоспад Беррон під час сезону дощів (Куранда, Австралія)
Варан Мертенса спостерігає за своїм віддзеркаленням Копирайт изображения ETIENNE LITTLEFAIR
Image caption Варан Мертенса спостерігає за своїм віддзеркаленням
Вомбати Копирайт изображения CHARLES DAVIS
Image caption Вомбати на шляху до нори (Новий Південний Уельс, Австралія)
Горбаті кити Копирайт изображения SCOTT PORTELLI
Image caption Горбаті кити пропливають повз зграю дельфінів
Кенгуру Копирайт изображения MELISSA WILLIAMS-BROWN
Image caption Мертвий кенгуру на місці вислохлого озера Менінді

Усі фотографії є власнстю їхніх правовласників.

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