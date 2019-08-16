Суд дозволив арештувати Гримчака. Захист заявляє, що це не той Гримчак
Суд у Чернігові частково задовольнив клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і дозволив арештувати його на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 6 мільйонів гривень (удвічі менша сума, ніж просили встановити прокурори).
При цьому після проголошення вердикту адвокат Гримчака заявила, що сталася помилка: суд дозволив затримати Гримчака Юрія Михайловича, хоча насправді її підзахисний - Гримчак Юрій Миколайович.
"Прошу негайно відпустити Юрія Миколайовича, ви обрали запобіжний захід зовсім іншій особі", - заявила адвокат і додала, що в усіх документах справи ім'я по-батькові пана Гримчака зазначено неправильно.
Після цієї ремарки суддя деякий час гортала документи, а потім сказала, що суд має право на виправлення технічної описки. На це адвокат заявила, що для цього має бути призначене окреме судове засідання.
"Значить буде окреме засідання", - відповіла суддя і залишила залу засідань.
Між прокурорами і адвокатом після цього зчинилася суперечка щодо того, що робити далі і чи можна арештовувати заступника міністра прямо зараз - адже в ухвалі суду йдеться про іншу людину.
Станом на 22 годину вечора п'ятниці пан Гримчак і досі перебуває в залі засідань, а суперечка між прокурорами і його адвокатом триває.
Що ж до суті справи, то під час судового засідання Юрій Гримчак заперечив усі звинувачення на свою адресу і закликав суд відпустити його на поруки.
За його словами, він є законослухняним громадянином і тікати від слідства не збирається - втеча, сказав він, стане своєрідним зізнанням у злочині, якого він не здійснював.
"Ви дійсно вірите в те, що за 50 тисяч доларів можна переконати касаційну інстанцію Верховного суду переглянути своє рішення?", - запитав він, звертаючись до судді, прокурорів і журналістів.
Пан Гримчак також додав, що у своєму житті відмовлявся й від набагато більших сум, ніж ті, отримання яких йому інкримінують.
У чому звинувачують Гримчака?
Юрія Гримчака і його родича Ігора Овдієнка затримали ввечері у середу, 14 серпня.
Гримчака підозрюють у злочині, передбаченому ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою).
Слідство встановило, що представник неназваного підприємства під час спілкування з Гримчаком повідомив йому про проблему, вирішення якої є компетенцією суду і попросив про допомогу у стягненні боргу з іншої фірми.
На це, кажуть в НАБУ, Гримчак відповів, що "за грошову винагороду у розмірі 100 тисяч доларів США, використовуючи свої зв'язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення".
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Гримчак нібито обіцяв звернутися до заступника генпрокурора, щоб той вплинув на голову Касаційного цивільного суду, який згодом мав вплинути на інших суддів щодо рішення.
Згодом суму в 100 тисяч доларів зменшили до 80, твердять в НАБУ, і Гримчак спочатку отримав першу частину виплати - 50 тисяч доларів. Ці кошти Гримчак і його "помічник" начебто розподілили між собою. Другу частину їм мали передати напередодні, 14 серпня 2019 року.
Водночас, під час однієї з розмов із Гримчаком, представник підприємства також розповів йому про складну процедури погодження документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.
Ділянки, про які йшла мова, кажуть у НАБУ, є об'єктами культурної спадщини. Коли Гримчак про це дізнався, він нібито знову запропонував свою допомогу, але цього разу попросив набагато більшу суму - 1 мільйон доларів.
Ці гроші мали б бути розподілені між керівниками кількох органів влади: зокрема, міністерства культури, міністерства юстиції, Українського державного інституту культурної спадщини і КМДА.
Саме під час отримання першої частини суми в 450 тисяч доларів за цю послугу і ще 30 тисяч за попередню, і було затримано Гримчака і його "помічника".
У НАБУ кажуть, що за результатами обшуків вилучили всю суму неправомірної вигоди, одержаної 14 серпня 2019 року, а також частину суми, одержаної раніше.
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