Суд дозволив арештувати Гримчака. Захист заявляє, що це не той Гримчак

Копирайт изображения Ukrinform

Суд у Чернігові частково задовольнив клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і дозволив арештувати його на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 6 мільйонів гривень (удвічі менша сума, ніж просили встановити прокурори).

При цьому після проголошення вердикту адвокат Гримчака заявила, що сталася помилка: суд дозволив затримати Гримчака Юрія Михайловича, хоча насправді її підзахисний - Гримчак Юрій Миколайович.

"Прошу негайно відпустити Юрія Миколайовича, ви обрали запобіжний захід зовсім іншій особі", - заявила адвокат і додала, що в усіх документах справи ім'я по-батькові пана Гримчака зазначено неправильно.

Після цієї ремарки суддя деякий час гортала документи, а потім сказала, що суд має право на виправлення технічної описки. На це адвокат заявила, що для цього має бути призначене окреме судове засідання.

"Значить буде окреме засідання", - відповіла суддя і залишила залу засідань.

Між прокурорами і адвокатом після цього зчинилася суперечка щодо того, що робити далі і чи можна арештовувати заступника міністра прямо зараз - адже в ухвалі суду йдеться про іншу людину.

Станом на 22 годину вечора п'ятниці пан Гримчак і досі перебуває в залі засідань, а суперечка між прокурорами і його адвокатом триває.

Що ж до суті справи, то під час судового засідання Юрій Гримчак заперечив усі звинувачення на свою адресу і закликав суд відпустити його на поруки.

За його словами, він є законослухняним громадянином і тікати від слідства не збирається - втеча, сказав він, стане своєрідним зізнанням у злочині, якого він не здійснював.

"Ви дійсно вірите в те, що за 50 тисяч доларів можна переконати касаційну інстанцію Верховного суду переглянути своє рішення?", - запитав він, звертаючись до судді, прокурорів і журналістів.

Пан Гримчак також додав, що у своєму житті відмовлявся й від набагато більших сум, ніж ті, отримання яких йому інкримінують.

У чому звинувачують Гримчака?

Юрія Гримчака і його родича Ігора Овдієнка затримали ввечері у середу, 14 серпня.

Гримчака підозрюють у злочині, передбаченому ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство встановило, що представник неназваного підприємства під час спілкування з Гримчаком повідомив йому про проблему, вирішення якої є компетенцією суду і попросив про допомогу у стягненні боргу з іншої фірми.

На це, кажуть в НАБУ, Гримчак відповів, що "за грошову винагороду у розмірі 100 тисяч доларів США, використовуючи свої зв'язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення".

Гримчак нібито обіцяв звернутися до заступника генпрокурора, щоб той вплинув на голову Касаційного цивільного суду, який згодом мав вплинути на інших суддів щодо рішення.

Згодом суму в 100 тисяч доларів зменшили до 80, твердять в НАБУ, і Гримчак спочатку отримав першу частину виплати - 50 тисяч доларів. Ці кошти Гримчак і його "помічник" начебто розподілили між собою. Другу частину їм мали передати напередодні, 14 серпня 2019 року.

Водночас, під час однієї з розмов із Гримчаком, представник підприємства також розповів йому про складну процедури погодження документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.

Ділянки, про які йшла мова, кажуть у НАБУ, є об'єктами культурної спадщини. Коли Гримчак про це дізнався, він нібито знову запропонував свою допомогу, але цього разу попросив набагато більшу суму - 1 мільйон доларів.

Ці гроші мали б бути розподілені між керівниками кількох органів влади: зокрема, міністерства культури, міністерства юстиції, Українського державного інституту культурної спадщини і КМДА.

Саме під час отримання першої частини суми в 450 тисяч доларів за цю послугу і ще 30 тисяч за попередню, і було затримано Гримчака і його "помічника".

У НАБУ кажуть, що за результатами обшуків вилучили всю суму неправомірної вигоди, одержаної 14 серпня 2019 року, а також частину суми, одержаної раніше.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!