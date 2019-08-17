Секти у США поширюють "цілющий розчин" від раку і аутизму. За складом це відбілювач

Копирайт изображения Getty Images Image caption Випадки вживання відбілювача як ліків реєструють не лише в США, але й в Європі і африканських країнах (фото архівне: дитина п'є воду з пляшки з-під відбілювача, Гаїті, 2010 рік)

Під виглядом ліків від ВІЛ і раку в інтернеті поширюють хімікати, які під час реакції сполучення утворюють відбілювач, попереджає управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Відомство, яке входить до складу міністерства охорони здоров'я і соціальних служб, оприлюднило офіційне попередження ще у понеділок.

Заява стала реакцією на розчин, що поширюють в інтернеті під брендом "Чудодійний мінеральний розчин" і "Чудодійна мінеральна добавка", або під абревіатурою MMS (Master Mineral Solution).

Розчин складається з 28% солі хлорит натрію та дистильованої води. Покупцям пропонують перед вживанням змішати цю рідину з лимонною кислотою (наприклад із соком лимона або лайма); нерідко кислота продається в комплекті як "активатор". В результаті взаємодії з кислотою сіль перетворюється на діоксид хлору - потужний відбілюючий засіб.

В інтернеті цей розчин рекламується як ліки від багатьох хвороб: від застуди до ВІЛ і раку. Також стверджується, що він допомагає під час "лікування" аутизму. Середня ціна - близько 30 доларів.

При потраплянні в організм відбілювач викликає нудоту, діарею і сильне зневоднення, а при регулярному вживанні може призвести до відмови печінки, попереджають американські посадовці.

Вперше мінохоронздоров'я США попереджав про ризики вживання "чудодійного напою" в 2010 році.

"Церква здоров'я"

Водночас повідомлення про те, що люди п'ють відбілювач, щоб вилікуватися від хвороб, продовжують з'являтися в ЗМІ. У січні цього року канал NBC News писав про групи батьків у Facebook, які практикують "лікування" своїх дітей цим розчином. Такі групи можуть налічувати від кількох сотень до кількох тисяч людей.

Багатьох з цих батьків об'єднує те, що їхні діти страждають на аутизм. І вони думають, що ці засоби можуть його "вилікувати". Автор статті пише, що дітям дають пити діоксид хлору, вводять за допомогою клізми або розчиняють у ванній. Ця практика також зустрічається в Британії та інших країнах (в попередженні FDA не згадується про інші способи вживання відбілювача, крім як через рот).

Люди п'ють побутові хімікати і в Британії, і в інших країнах. Минулого року ВВС провела розслідування - кореспондент звернувся до однієї з груп прихильників MMS, сказавши, що в його родині народилася дитина з аутизмом, який він хотів би "вилікувати".

Йому запропонували допомогу і продали дві пляшки - з хлоритом натрію і соляною кислотою. Немовляті рекомендували давати по 27 крапель на день.

Виявилося, що лідер секти цілителів, "преподобний" Леон Едвардс пов'язаний з "Церквою здоров'я і зцілення Другого виходу", зареєстрованою в США.

Ця доволі велика секта працює у кількох країнах Північної і Південної Америки, Європи та Азії. "Церква" випускає відео, брошури і навіть книги про користь "чудодійних мінеральних розчинів".

Засновник секти - колишній саєнтолог Джим Хамбл. Він стверджує, що відкрив чудодійні властивості хлориту натрію в 1996 році, коли працював в Африці. Там він нібито дізнався, що ним можна вилікувати малярію, але "Червоний хрест", з яким він працював, вважав за краще зберегти в таємниці інформацію про такий дешевий і ефективний засіб.

За версією секти, розчин допомагає не лише при малярії й аутизмі, але й лікує від ВІЛ, прищів, раку та інших хвороб.

Заклики пити цю рідину секта поєднує з квазірелігійною риторикою у стилі "нью-ейдж". Одна з її заповідей - творити добро. Ще одна - розповідати людям про чудодійний ефект розчинів. Вступити до секти в США коштує 35 доларів. Акаунти "церкви" заблоковані у Facebook і YouTube.

Tide Pod Challenge

Уряду США не в перше доводиться попереджати американців про те, що вживати всередину побутові хімікати небезпечно. У 2017 році в інтернеті набрав популярність так званий Tide Pod Challenge, під час якого користувачі їли капсули для прання білизни (переважно марки Tide).

Image caption Багатьом здавалося, що капсули дійсно схожі на цукерки. Люди їли їх і записували процес на відео

Користувачі соцмереж радили один одному спробувати різнокольорові, схожі на цукерки капсули, і деякі дійсно дотримувалися цих порад.

Аналітики намагалися пояснити, чому це відбувається. Однією з основних причин, писав журнал Forbes, було те, що капсули дійсно схожі на цукерки, "причому смачні".

Виробникові миючого засобу - компанії Procter & Gamble - і комісії уряду з безпеки споживчих продуктів довелося роз'яснювати, що їсти капсули небезпечно. Таку ж заяву зробив відеохостинг YouTube.

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