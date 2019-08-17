"Король наркоінтернету", що зник перед депортацією, втік аж до Умані. Його затримали

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В Умані затримали засновника мережі з поширення наркотиків TeleGrass Амоса Дов Сільвера. Напередодні "король наркоінтернету" втік від українських правоохоронців у київському аеропорту прямо перед депортацією до Ізраїлю.

Інформацію про затримання BBC News Україна повідомив керівник СБУ Іван Баканов.

"Це правда, його затримали", - сказав він.

За даними спецслужби, найближчим часом Дов Сільвера екстрадують з України.

Також правоохоронці затримали трьох працівників СБУ, яких підозрюють у допомозі втечі наркоторгівця з аеропорту "Бориспіль".

Блогер Юрій Бутусов написав у Facebook, що Амоса Дов Сільвера знайшли в Умані.

"Сьогодні вночі не спали багато керівників у Службі", - сказав він.

Хто він такий?

Амос Дов Сільвер - активіст руху за легалізацію марихуани. Він має подвійне громадянство США та Ізраїлю. У березні 2019 року був заарештований в Києві за запитом влади Ізраїлю. Там його звинувачують в керуванні злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин.

"Все почалося в кінці 90-х в Ізраїлі, коли 15-річний юнак порвав зі своєю ультраортодоксальною родиною і став одним з лідерів руху за легалізацію марихуани. Дов Сільвер не приховував, що багато років курив коноплю. Разом з групою однодумців він влаштовував серію демонстрацій і фестивалів з метою популяризації канабісу", - писало про нього українське видання "Страна".

2017 року він створив мережу для поширення марихуани TeleGrass, яка працювала в Telegram. За даними ізраїльської поліції, через мережу також продавали кокаїн і екстазі.

В інтерв'ю ізраїльській газеті Haaretz він розповідав, що розглядає TeleGrass в першу чергу як ідеологічний проєкт - "крок на шляху до легалізації марихуани".

В Ізраїлі він мав проблеми з законом. Його заарештовували за торгівлю марихуаною, а його водійські права анулювали після того, як він зізнався психіатру, що курив за кермом.

Затримання в Україні

10 березня 2019 року Дов Сільвер повідомив у Facebook, що перебуває у Києві і за допомогою TeleGrass купив коноплю трьох різних сортів. Правоохоронці Ізраїлю і Служба безпеки України повідомляли, що він прилетів до України на переговори з місцевими учасниками нелегального наркобізнесу.

Знайомий Сільвера на умовах анонімності розповідав виданню "Страна", що його заманили в Київ обманом. 12 березня його затримали працівники Служби безпеки України.

Невдовзі після затримання Сільвера в Києві ізраїльська поліція арештувала 42 особи, які були пов'язані з TeleGrass. Сайт платформи припинив роботу.

У липні Шевченківський районний суд Києва відхилив скаргу його адвокатів на рішення Генпрокуратури про його екстрадицію до Ізраїлю. Пізніше Київський апеляційний суд відпустив його під домашній арешт.

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