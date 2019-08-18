Жінки, які захворіли на рак через імпланти грудей, судяться з виробниками

Image caption 50-річна Лінзі Бромфілд - одна з британок, які постраждали від імплантів

Жінки, у яких діагностували рідкісний вид раку через імпланти грудей, судяться з фармацевтичними компаніями та хірургами.

По всьому світу зареєстровано понад 500 підтверджених випадків (573) анапластичної великоклітинної лімфоми (BIA-ALCL) у жінок з імплантами грудей. 33 з них померли.

20 британок подали позови до суду, вимагаючи відшкодування моральної та матеріальної шкоди.

Один з провідних пластичних хірургів заявив що жінок використовують як піддослідних щурів.

Водночас британська компанія Allergan - один з лідерів світового ринку грудних імплантів - масово відкликає свою продукцію. Її вироби пов'язують з рідкісною формою онкології.

Британське агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів MHRA наразі збирає дані про постраждалих жінок.

Ризик виникнення раку там оцінюють як один на 24 тисячі проданих імплантів (текстурованих та інших видів).

Тільки у Великій Британії щороку проводять десятки тисяч операцій з імплантації грудей, переважно в приватних клініках.

"Я думала, що помираю"

50-річна Лінзі Бромфілд - одна з британок, які постраждали від імплантів. Жінка подала позов проти компанії-виробника імплантів.

2005 року, після народження двох дітей, вона вирішила збільшити груди з розміру B до розміру D. Операцію зробили у приватній клініці.

Отримані результати цілком вдовольнили Лінзі, але 2016 року вона помітила, що її права молочна залоза настільки розпухла, що вона не могла носити бюстгальтер.

Результати біопсії були невтішними - анапластична великоклітинна лімфома, пов'язана з грудними імплантами.

"Я плакала, просто кричала. Лють і образа стискали горло. Я думала, що помираю", - розповідає Лінзі Бромфілд.

Їй видалили обидва імпланти, і хвороба відступила. Однак, попереду були лікування і хіміотерапія.

Що таке анапластична лімфома?

Це рідкісний вид раку, який вражає не груди, а лімфатичні вузли.

Найджел Мерсер, пластичний хірург і керівник консультативної групи, яка займається моніторингом випадків раку для MHRA, сказав:

"Цей тип імпланту використовують вже близько 30 років, але ми лише зараз почали пов'язувати його з хворобою".

Після імплантації навколо нього формується фіброзна капсула. Ракові клітини можуть розвиватися всередині і навколо цієї капсули, але в рідкісних випадках поширюються далі.

Image caption Вчені вважають, що лімфома може бути реакцією на текстуровану поверхню імпланту

Лімфома може з'явитися за 3-14 років після імплантації.

Рання діагностика дозволяє доволі ефективно лікувати цей вид раку, видаливши при цьому імплантат і капсулу.

Лікарі не впевнені, що саме викликає онкологію, а от вчені вважають, що це може бути реакцією на текстуровану поверхню імплантату або запалення від бактеріальної інфекції.

Що кажуть хірурги?

Професор Джеймс Фрейм, пластичний хірург, який оперував Лінзі, каже, що був шокований її випадком. Він зробив понад 30 тисяч операцій і таке бачить вперше.

За його словами, хірурги мають недостатньо інформації про потенційні ризики, пов'язані з різними імплантатами для грудей.

Image caption Професор Фрейм робив Лінзі Бромфілд операцію зі збільшення грудей

Професор Фрейм вважає, що пацієнти приватних клінік мають отримувати страхові пакети, які гарантують постійний медичний догляд.

На думку іншого хірурга, Найджела Мерсера, тема грудних імплантатів - завдання з багатьма невідомими, і говорити про це пацієнтам - моральний обов'язок лікарів.

Жінок у Британії, за його словами, належним чином не попереджають про те, що імпланти не встановлюють раз і назавжди:

"А це означає, що ми використовуємо все населення як піддослідних щурів".

Обидва хірурги закликають до міжнародної співпраці між лікарями для обміну даними з імплантації молочних залоз.

Що радять жінкам?

У липні MHRA і низка провідних хірургічних асоціацій Британії оприлюднили спільну заяву.

Вони наголошують: вкрай важливо, щоб хірурги усвідомлювали потенційні ризики для всіх пацієнтів, які розглядають імплантацію молочної залози як відновлювальний або косметичний засіб.

Жінкам, які вже мають текстуровані імплантати, можливо, непотрібно їх видаляти. Але, якщо є якісь проблеми чи симптоми, тоді варто проконсультуватися з лікарем.

Видалення імплантатів без необхідності може призвести до подальших хірургічних ускладнень.

Що далі?

Коли Лінзі Бромфілд в 2005 році вирішила збільшити груди, ні хірурги, ні пацієнти не знали про анапластичну великоклітинну лімфому та пов'язані з нею ризики.

Вона каже, що все одно, можливо, погодилась би на операцію, але це могло зупинити інших жінок.

Британки, які подали до суду на хірургів і виробників імплантів, вимагають відшкодування витрат за їх встановлення і видалення, а також компенсації моральної шкоди.

Їхній адвокат Захра Найджі говорить: "Я переконана, що виробники і дистриб'ютори цих імплантатів мають взяти на себе відповідальність".

Один з лідерів світового ринку грудних імплантів - британська компанія Allergan заявила, що безпека пацієнтів є пріоритетом, і вони підтримуватимуть інформаційну кампанію для "безпечного використання грудних імплантатів".

"Ми продовжуємо інвестувати і підтримувати роботу для подальшого розуміння і підвищення обізнаності про анапластичну великоклітинну лімфому (BIA-ALCL)", - сказали в компанії.

Вони також відкликали зі світового ринку текстуровані імпланти власного виробництва.

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