Чи справді доісторичні люди винищили печерних ведмедів?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Печерні ведмеді були більшими від сучасних бурих, їхня вага була 350-600 кг

Поява предків сучасних людей в Європі близько 40 тис. років тому збігається з початком вимирання печерних ведмедів, стверджують вчені.

Вони виявили нові свідчення про те, що стародавні люди полювали на ведмедів та виганяли їх з печер, що стало однією з причин зникнення цих тварин.

На долю печерних ведмедів вплинули й інші фактори, такі як наступ останнього Льодовикового періоду та зменшення кількості їжі навколо.

Тож поступово печерні ведмеді повністю зникли 24 тис років тому.

"Ми бачимо суттєве зменшення популяції печерних ведмедів, яке почалося 40 тис. років тому. Що збігається з приходом анатомічно сучасних людей у Європу", - каже професорка Верена Шюнеманн з Університету Цюриха, яка керувала дослідженнями.

"Це найбільш яскраве свідчення з тих, які ми зараз маємо, яке говорить про те, що люди могли зіграти суттєву роль у вимиранні печерного ведмедя", - додає вчена.

Якими були печерні ведмеді?

Копирайт изображения R. Kowalczyk Image caption Череп печерного ведмедя з белградського природничого музею

Печерні ведмеді жиди в Азії та Європі. Вони походили від спільного предка з бурим ведмедем.

Харчувалися вони переважно рослинною їжею.

Викопні рештки цього виду зазвичай знаходять у печерах, і це наштовхує на висновок, що ведмеді проводили в них багато часу, а не лише використовували печери виключно для сплячки.

Що з'ясували вчені?

Дослідники проаналізували мітохондріальну ДНК, добуту з кісток печерних ведмедів, які знайшли у Швейцарії, Польщі, Франції, Іспанії, Німеччині, Італії та Сербії.

Далі вони змогли створити мапу їхнього різноманіття.

Виявилося, що їхні популяції були більш різноманітними, ніж вважалося раніше, й порівняно стабільними, попри два холодні періоди та інші похолодання. І так тривало приблизно до 40 тис. років тому,

Отримані вченими дані підтримують ідею про те, що вплив людини зіграв вирішальну роль у тому, що печерний ведмідь повністю зник.

Вимирання печерних ведмедів - предмет численних дебатів, де головними причинами називається втручання людини, зміна навколишніх умов або ж поєднання обох факторів.

Останнє дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, намагається зробити глибший аналіз проблеми, однак не схоже, щоб це стало фіналом дискусій.

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