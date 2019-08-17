Всесвітньо відома дюгонь Міріам померла через пластик

Копирайт изображения AFP Image caption Дюгонь Міріам тиждень тому відмовилася від їжі, а сьогодні померла

Сирота-дюгонь, що стала всесвітньо відомою після того, як її цього року врятували у Таїланді, загинула.

Тварина, яку назвали Міріам, померла у суботу через інфекцію, яка потрапила до її шлунку разом зі шматочками пластику, повідомляють офіційні джерела Таїланду.

Міріам стала зіркою інтернету після появи фото, на яких вона "обіймається" з рятувальниками.

У Таїланді залишилось лише кілька сотень цих морських ссавців.

20 см пластику

Тиждень тому восьмимісячна Міріам захворіла і перестала їсти.

А у ніч на суботу тварина померла - всі намагання врятувати її виявилися марними.

Голова морського парку провінції Транг Чайапрук Веравонг розповів агенції AFP: "Вона померла від інфекції у крові та гною в її шлунку".

Після розтину у ньому виявили кілька шматків пластику, один з яких був довжиною 20 см.

"Всі дуже засмучені цією втратою, але вона нагадує нам, що ми маємо зберегти навколишнє середовище, щоб врятувати цих тварин", - наголосила ветеринар Нантаріка Чансу, яка доглядала за Міріам.

Зірка інтернету

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Міріам часто показували разом з Джамілем - іншим представником дюгоней, якого врятували одразу після неї - вони їли та проходили процедури з ветеринарами.

Матір вигодовує дюгоней грудним молоком упродовж перших 18-ти місяців життя.

Утім, матір Міріам, судячи з усього, загинула. Маленьку дюгонь помітили поблизу берегів Таїланду в травні, коли вона шукала матір.

Люди намагалися замінити їй маму: годували молоком та займалися фізкультурою.

У соцмережах висловлюють жаль з приводу загибелі тварини.

"Прощавай, маленька принцесо, Маріам! Ти була суперзіркою #conservation. Дуже боляче дивитися, яка ти помираєш через зневагу людей до довкілля. Всі ми винуваті, оскільки кожен пластиковий пакет, дрібничка, пляшка десь вбивають тварину", - написали у Twiiter з університету Prince of Songkla.

Минулого року в Таїланді загинув чорний дельфін, який з'їв більше 80 пластикових пакетів.

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