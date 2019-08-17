Всесвітньо відома дюгонь Міріам померла через пластик
Сирота-дюгонь, що стала всесвітньо відомою після того, як її цього року врятували у Таїланді, загинула.
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Тварина, яку назвали Міріам, померла у суботу через інфекцію, яка потрапила до її шлунку разом зі шматочками пластику, повідомляють офіційні джерела Таїланду.
Міріам стала зіркою інтернету після появи фото, на яких вона "обіймається" з рятувальниками.
У Таїланді залишилось лише кілька сотень цих морських ссавців.
20 см пластику
Тиждень тому восьмимісячна Міріам захворіла і перестала їсти.
А у ніч на суботу тварина померла - всі намагання врятувати її виявилися марними.
Голова морського парку провінції Транг Чайапрук Веравонг розповів агенції AFP: "Вона померла від інфекції у крові та гною в її шлунку".
Після розтину у ньому виявили кілька шматків пластику, один з яких був довжиною 20 см.
"Всі дуже засмучені цією втратою, але вона нагадує нам, що ми маємо зберегти навколишнє середовище, щоб врятувати цих тварин", - наголосила ветеринар Нантаріка Чансу, яка доглядала за Міріам.
Зірка інтернету
Міріам часто показували разом з Джамілем - іншим представником дюгоней, якого врятували одразу після неї - вони їли та проходили процедури з ветеринарами.
Матір вигодовує дюгоней грудним молоком упродовж перших 18-ти місяців життя.
Утім, матір Міріам, судячи з усього, загинула. Маленьку дюгонь помітили поблизу берегів Таїланду в травні, коли вона шукала матір.
Люди намагалися замінити їй маму: годували молоком та займалися фізкультурою.
У соцмережах висловлюють жаль з приводу загибелі тварини.
"Прощавай, маленька принцесо, Маріам! Ти була суперзіркою #conservation. Дуже боляче дивитися, яка ти помираєш через зневагу людей до довкілля. Всі ми винуваті, оскільки кожен пластиковий пакет, дрібничка, пляшка десь вбивають тварину", - написали у Twiiter з університету Prince of Songkla.
Минулого року в Таїланді загинув чорний дельфін, який з'їв більше 80 пластикових пакетів.
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