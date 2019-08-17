Офіс президента Зеленського відхрестився від звезення бюджетників на День Незалежності

Копирайт изображения Офіс президента

Офіс президента України у суботу опублікував "роз'яснення щодо участі у офіційних заходах з нагоди Дня Незалежності України" в якому запевнив, що бюджетників не будуть адміністративно змушувати долучатися до святкувань.

"Участь працівників бюджетної сфери у заходах з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України є добровільною. Інформація про те, що Офіс президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності", - запевнили в Офісі.

Там пояснили, що розпорядження про формування регіональних делегацій має на меті лише допомогти тим, хто хоче приєднатися до урочистостей.

"Підкреслюємо, що йдеться не про глядачів, а саме про учасників заходів, які представлятимуть усі регіони країни. Значну частину запрошених буде відзначено нагородами. Водночас місцеві органи влади повинні зібрати інформацію щодо складу делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

"Нагадаємо, що цього року буде започатковано нову традицію відзначення Дня Незалежності: у святкових заходах візьмуть участь не лише захисники України, а й представники інших професій, які є гордістю нашої нації та творять її майбутнє", - додають на Банковій.

Без параду

Копирайт изображения Facebook Alan Badoev Image caption Алан Бадоєв та Олена Коляденко - режисери "Ходи гідності"

Раніше президент Зеленський вирішив не проводити цього року "помпезний і точно недешевий" військовий парад до Дня Незалежності.

"Зазвичай 24 серпня у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям", - заявив він на початку липня.

Замість параду вирішили провести "Ходу гідності" за участі військових, медиків, вчителів, спортсменів, дипломатів, волонтерів та президента, а також "грандіозний концерт" у центрі Києва.

Нещодавно стало відомо, що режисерами "Ходи гідності" стануть Алан Бадоєв та Олена Коляденко, які провели першу її репетицію 15 серпня.

Паралельно ряд ветеранських та волонтерських організацій вирішили провести окремий неофіційний "Марш гідності".

До цього заходу мають долучитися ветерани, родини загиблих військових, волонтери, а також чинні військові на добровільній основі.

Захід позиціонують як принципово неполітичний.

Оргкомітет "Маршу" після тривалих перемовин зміг домовитися з Офісом президента про розведення "Маршу" та "Ходи" у часі.

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