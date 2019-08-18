Вибух на весіллі в Афганістані: десятки загиблих, сотні поранених
В одному з готелів на заході Кабула стався вибух, в результаті якого загинули 63 людини і понад 180 отримали поранення.
Очевидці повідомили BBC, що смертник привів у дію вибуховий пристрій під час весільної церемонії. Вибух стався близько 22:40 за місцевим часом в районі афганської столиці, в якому в основному проживають мусульмани-шиїти.
МВС Афганістану підтвердило кількість загиблих через кілька годин після вибуху. Фотографії у соціальних мережах демонструють тіла, розкидані по весільному залу серед перевернутих стільців та столів.
Афганські весілля часто збирають сотні гостей, вони проводяться у великих залах, де чоловіки зазвичай знаходяться окремо від жінок та дітей.
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Один з гостей Мохаммад Фархаг сказав, що був у жіночій частині, коли почув сильний вибух в чоловічій зоні. "Все вибігли на вулицю, волаючи і плачучи", - сказав він AFP.
"Протягом приблизно 20 хвилин зал був повний диму. Майже всі, хто був у секції для чоловіків, загинули, або були поранені. Тепер, через дві години після вибуху, вони все ще виносять тіла із зали", - розповів він.
Рух "Талібан" заперечує свою причетність до вибуху. Жодне інше угруповання не взяло на себе відповідальність за нього. Представник талібів заявив, що група рішуче засуджує напад.
Бойовики-суніти, зокрема, таліби і члени "Ісламської держави", неодноразово вбивали шиїтів-хазарейців, що становлять меншість в Афганістані та Пакистані.
Вибух стався лише через 10 днів після того, як потужний вибуховий пристрій вибухнув біля поліцейського відділку в Кабулі. Тоді загинули 14 людей, приблизно 150 отримали поранення.
За даними МВС Афганістану, вибухнув автомобіль з вибухівкою. Тоді відповідальність за вибух взяв на себе рух "Талібан".
У п'ятницю, 16 серпня, в Пакистані вбили брата лідера "Талібану" в Афганістані Хайбатулли Ахундзаде - Хафіза Ахмада. Він загинув внаслідок вибуху бомби, закладеної у мечеті поряд з містом Кветта. Відповідальність за цю атаку поки ніхто не взяв.
Джерело в афганській розвідці повідомило BBC, що Хайбатулла Ахундзаде мав відвідати молитву в цій мечеті і, ймовірно, саме він був ціллю вбивць.
Ситуація у країні продовжує залишатися напруженою, хоча таліби і США (в країні знаходяться тисячі американських військових) зараз наблизилися до укладення мирної угоди. Представники "Талібану" і Вашингтона проводять мирні переговори в столиці Катару, обидві сторони заявляли про прогрес у переговорах.
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У п'ятницю президент США Дональд Трамп написав в Twitter, що обидві сторони прагнуть укласти угоду - "якщо це можливо".
Угода, як повідомлялося, має містити поетапне виведення військ США в обмін на гарантії талібів, що екстремістські угруповання не будуть використовувати Афганістан для нападу на американців.
У лютому представники "Талібану" також приїжджали у Москву на переговори з політиками, колишніми чиновниками і представниками опозиції Афганістану. Зустріч організувала афганська громада Росії.
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