Вибух на весіллі в Афганістані: десятки загиблих, сотні поранених

Копирайт изображения EPA Image caption Родичі жертв вибуху біля лікарні в Кабулі

В одному з готелів на заході Кабула стався вибух, в результаті якого загинули 63 людини і понад 180 отримали поранення.

Очевидці повідомили BBC, що смертник привів у дію вибуховий пристрій під час весільної церемонії. Вибух стався близько 22:40 за місцевим часом в районі афганської столиці, в якому в основному проживають мусульмани-шиїти.

МВС Афганістану підтвердило кількість загиблих через кілька годин після вибуху. Фотографії у соціальних мережах демонструють тіла, розкидані по весільному залу серед перевернутих стільців та столів.

Афганські весілля часто збирають сотні гостей, вони проводяться у великих залах, де чоловіки зазвичай знаходяться окремо від жінок та дітей.

Один з гостей Мохаммад Фархаг сказав, що був у жіночій частині, коли почув сильний вибух в чоловічій зоні. "Все вибігли на вулицю, волаючи і плачучи", - сказав він AFP.

Копирайт изображения AFP Image caption Смертник підірвав себе у залі для чоловіків

"Протягом приблизно 20 хвилин зал був повний диму. Майже всі, хто був у секції для чоловіків, загинули, або були поранені. Тепер, через дві години після вибуху, вони все ще виносять тіла із зали", - розповів він.

Рух "Талібан" заперечує свою причетність до вибуху. Жодне інше угруповання не взяло на себе відповідальність за нього. Представник талібів заявив, що група рішуче засуджує напад.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Взуття жертв вибуху

Бойовики-суніти, зокрема, таліби і члени "Ісламської держави", неодноразово вбивали шиїтів-хазарейців, що становлять меншість в Афганістані та Пакистані.

Вибух стався лише через 10 днів після того, як потужний вибуховий пристрій вибухнув біля поліцейського відділку в Кабулі. Тоді загинули 14 людей, приблизно 150 отримали поранення.

За даними МВС Афганістану, вибухнув автомобіль з вибухівкою. Тоді відповідальність за вибух взяв на себе рух "Талібан".

Копирайт изображения EPA Image caption Десятки поранених направили до лікарень

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У п'ятницю, 16 серпня, в Пакистані вбили брата лідера "Талібану" в Афганістані Хайбатулли Ахундзаде - Хафіза Ахмада. Він загинув внаслідок вибуху бомби, закладеної у мечеті поряд з містом Кветта. Відповідальність за цю атаку поки ніхто не взяв.

Джерело в афганській розвідці повідомило BBC, що Хайбатулла Ахундзаде мав відвідати молитву в цій мечеті і, ймовірно, саме він був ціллю вбивць.

Ситуація у країні продовжує залишатися напруженою, хоча таліби і США (в країні знаходяться тисячі американських військових) зараз наблизилися до укладення мирної угоди. Представники "Талібану" і Вашингтона проводять мирні переговори в столиці Катару, обидві сторони заявляли про прогрес у переговорах.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп написав в Twitter, що обидві сторони прагнуть укласти угоду - "якщо це можливо".

Угода, як повідомлялося, має містити поетапне виведення військ США в обмін на гарантії талібів, що екстремістські угруповання не будуть використовувати Афганістан для нападу на американців.

У лютому представники "Талібану" також приїжджали у Москву на переговори з політиками, колишніми чиновниками і представниками опозиції Афганістану. Зустріч організувала афганська громада Росії.

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