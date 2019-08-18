Відвідувач паризького ресторану вбив офіціанта через сендвіч
У Франції клієнт ресторану застрелив офіціанта - як повідомляє місцева преса, він розсердився через те, що його сендвіч не приготували досить швидко.
Поліція заявила, що веде розслідування вбивства, яке скоїли у п'ятницю ввечері в східному передмісті Парижа Нуазі-ле-Гран.
Підозрюваний втік з місця події. Його досі не впіймали.
Бригади швидкої допомоги намагалися врятувати 28-річного офіціанта, який був поранений у плече, але він помер на місці події.
Його колеги повідомили поліції, що клієнтові увірвався терпець через тривале очікування в закладі Mistral, де готують піцу та сендвічі.
- Жінка просить не засуджувати до смертної кари чоловіка, що вбив п’ятьох її дітей
- Німецького медбрата засудили за вбивство 85 пацієнтів
- Викрав і зарізав: чи змінить убивство викраденої "нареченої" звичаї в Киргизстані
- Мама і син вбили чоловіка, бо він бігав через їхню землю. Їх засудили до довічного
Вбивство приголомшило як жителів комуни, так і тих, хто працює в Нуазі-ле-Гран.
"Це тихий ресторан, без жодних проблем. Він відкрився кілька місяців тому", - сказала журналістам 29-річна місцева жителька.
Деякі жителі заявили, що в цьому районі був зафіксований сплеск злочинності, а на вулицях стали частіше торгувати наркотиками і зловживати алкоголем.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!