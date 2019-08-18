"Короля наркоінтернету", який переховувався в Умані, екстрадували до Ізраїлю
Засновника мережі з поширення наркотиків TeleGrass Амоса Дов Сільвера у ніч на 18 серпня екстрадували до Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.
"Іноземець був відправлений рейсовим літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль у супроводі співробітників Служби безпеки та підрозділу "Альфа", - йдеться у повідомленні.
Затриманого вже передали правоохоронцям Ізраїлю.
15 серпня Амос Дов Сільвер, відомий як "король наркоінтернету", втік від українських правоохоронців у київському аеропорту прямо перед депортацією до Ізраїлю. Втім вже в ніч з 16 на 17 серпня його затримали в Умані.
Також правоохоронці затримали трьох працівників СБУ, яких підозрюють у допомозі втечі наркоторгівця з аеропорту "Бориспіль".
Втеча Амоса Дов Сільвера була неприємним сюрпризом напередодні візиту ізраїльського прем'єра Нетаньяху до України 18-20 серпня.
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Хто він такий?
Амос Дов Сільвер - активіст руху за легалізацію марихуани. Він має подвійне громадянство США та Ізраїлю. У березні 2019 року був заарештований в Києві за запитом влади Ізраїлю. Там його звинувачують в керуванні злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин.
"Все почалося в кінці 90-х в Ізраїлі, коли 15-річний юнак порвав зі своєю ультраортодоксальною родиною і став одним з лідерів руху за легалізацію марихуани. Дов Сільвер не приховував, що багато років курив коноплю. Разом з групою однодумців він влаштовував серію демонстрацій і фестивалів з метою популяризації канабісу", - писало про нього українське видання "Страна".
2017 року він створив мережу для поширення марихуани TeleGrass, яка працювала в Telegram. За даними ізраїльської поліції, через мережу також продавали кокаїн і екстазі.
В інтерв'ю ізраїльській газеті Haaretz він розповідав, що розглядає TeleGrass в першу чергу як ідеологічний проєкт - "крок на шляху до легалізації марихуани".
В Ізраїлі він мав проблеми з законом. Його заарештовували за торгівлю марихуаною, а його водійські права анулювали після того, як він зізнався психіатру, що курив за кермом.
Затримання в Україні
10 березня 2019 року Дов Сільвер повідомив у Facebook, що перебуває у Києві і за допомогою TeleGrass купив коноплю трьох різних сортів. Правоохоронці Ізраїлю і Служба безпеки України повідомляли, що він прилетів до України на переговори з місцевими учасниками нелегального наркобізнесу.
Знайомий Сільвера на умовах анонімності розповідав виданню "Страна", що його заманили в Київ обманом. 12 березня його затримали працівники Служби безпеки України.
Невдовзі після затримання Сільвера в Києві ізраїльська поліція арештувала 42 особи, які були пов'язані з TeleGrass. Сайт платформи припинив роботу.
У липні Шевченківський районний суд Києва відхилив скаргу його адвокатів на рішення Генпрокуратури про його екстрадицію до Ізраїлю. Пізніше Київський апеляційний суд відпустив його під домашній арешт.
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