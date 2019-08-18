Затримано власника одеського готелю "Токіо Стар", де згоріли 9 людей

Копирайт изображения facebook.com/vadim.cherny

В Одесі затримали Вадима Чорного - власника одеського готелю "Токіо стар", де в ніч на суботу внаслідок пожежі загинуло щонайменше дев'ять людей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

"Прокуратура готує (Вадиму Чорному. - Ред.) підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев'яти людей (ч.2 ст.270 КК України) та клопотання про обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Готель "Токіо Стар" є одним з найбюджетніших у місті й обладнаний в старій будівлі колишнього трамвайного депо.

Правоохоронці перевіряють три версії причини пожежі, серед яких коротке замикання, необережне поводження і підпал.

Копирайт изображения МВС Одеси Image caption Так виглядає коридрор готелю після пожежі

На пожежу у суботу відреагував президент Володимир Зеленський.

"Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості", - написав він у Facebook.

Вадим Чорний раніше заявив, що готовий нести відповідальність, якщо встановлять його провину.

"Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка провина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу", - розповів він у коментарі "Радіо Свобода".

Як повідомляє Думская, бізнесмен наголосив, що пожежна сигналізація у готелі була справною, а пожежний резервуар повний.

"Персонал організовано вивів гостей - крім тих, хто не відповідав ані на дикий стукіт у двері, ані на сигналізацію", - зазначив пан Чорний.

Пожежа

Копирайт изображения ДСНС Одеси Image caption Пожежа, за попередніми даними, спалахнула на другому поверсі

Загоряння сталося близько першої години ночі суботи.

Пожежники, які прибули о 1:39 встановили, що горить другий поверх на площі 200 квадратних метрів.

Копирайт изображения ДСНС Одеси

"На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано - семеро, постраждало десять осіб, які були направлені до медичних закладів міста та виявлено вісім загиблих (анкетні данні встановлюються)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

О пів на четверту годину ранку вогонь загасили.

Колишній ангар

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Так виглядало депо у 2002 році. Будівлі зведені близько 1910 року

"Токіо Стар" - один з найдешевших готелів Одеси, розташований неподалік залізничного вокзалу та ринку "Привоз".

Копирайт изображения otel-tokyo-star.ua Image caption Прайси з сайту готелю

Найдешевший номер "без вікна" у ньому коштував від 390 грн за добу, номер на 3-4 гостей - 990 грн.

"В одномісному номері можна жити удвох сніданок безкоштовно", - говориться на сайті готелю.

Копирайт изображения otel-tokyo-star.ua Image caption Двомісний номер з вікном

Там також відзначається, що "Токіо Стар" - "найбільший готель Одеси: 273 номери".

У самій будівлі колись був ремонтний ангар одеського трамвайного депо.

Копирайт изображения otel-tokyo-star.ua Image caption Номер з кухнею без вікна

"Реконструйований будинок готелю є пам'яткою архітектури, спроектованим бельгійськими архітекторами для Одеси більше ста років тому", - говориться в описі готелю на туристичних сайтах міста.

Готель тут облаштували кілька років тому - як випливає з назви, для прикладу взяли японську модель компактних "бізнес-готелів".

Копирайт изображения dumskaya.net Image caption Дах готелю частково провалився, але сама будівля вціліла. Фото - видання "Думская"

У медіа також вказується, що в готель вкладала гроші одна з японських інвестиційних компаній, а власником його є місцевий бізнесмен та політик Вадим Чорний.

Розслідування

Копирайт изображения МВС Одеси

У поліції повідомляють про порушення справи за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.

Причини пожежі і загибелі людей розслідують.

На спільному брифінгу поліція, ДСНС і прокуратура перевіряє одразу три версії причин пожежі: підпал для приховування слідів вбивства, необережне поводження з вогнем відвідувачами та коротке замикання в електрощитовій. Правоохоронці кажуть, що наразі схиляються до третьої версії, що означає недотримання правил пожежної безпеки, пише "Думская".

Для постояльців готелю створили тимчасовий пункт прихистку з автобусів, де їм надають допомогу волонтери і психологи. Згодом їх мають перевезти в один з місцевих санаторіїв.

Копирайт изображения МВС Одеси

"Крім того, кілька десятків врятованих людей ще зночі приютив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським", - додають у поліції.

10 постраждалих у пожежі доправили до лікарень. Наразі відомо, що серед них є щонайменше один іноземець - громадянин Сьєрра-Леоне, а також одна дитина. Сім постраждалих - у важкому стані.

Ще один постраждалий іноземець - громадянин Литви - від госпіталізації відмовився.

Особи і національність загиблих не розкривають. Лікарі розповіли лише, що семеро загинули в самому готелі, ще одна людина померла у машині швидкої допомоги.

Журналісти одеського видання "Думская" зняли з дрону готель вже після пожежі.

"Слідами загоряння на даху можна зрозуміти, що полум'ям була охоплена половина другого поверху будівлі. Подекуди на даху є дірки. Сама будівля вціліла", - пише "Думская".

Представник ДСНС Одещині на нараді в Обласній адміністрації розповів, що пожежна перевірка готелю мала відбутися у першому кварталі 2020 року.

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