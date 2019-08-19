У Польщі двоє людей зайшли в печеру і не можуть вийти. Вихід затопило
Польські рятувальники розгорнули операцію з порятунку двох людей, які не можуть вибратися з печери.
У ній беруть участь понад два десятки рятувальників, які намагаються витягти людей з Великої сніжної печери, яка є найглибшою і найдовшою печерою в Татрах - це найвища частина Карпатських гір.
Встановити зв'язок із застряглими досі не вдалося.
- Чоловік застряг між скелями у печері. Його врятували лише через 4 дні
- Дайвер, який застряг у підводній печері без кисневих балонів
Очікується, що рятувальникам зрештою доведеться використати вибухівку, аби пробити прохід до печери.
"Єдиний спосіб витягти їх - це серія складних піротехнічних заходів", - каже голова місцевої волонтерської організації Ян Кшиштоф.
"У нас є все необхідне, але підготовка займе багато часу", - додає він.
"Нам треба бути готовими до того, що порятунок займе в нас принаймні кілька днів, якщо не тижнів".
Двоє людей, які застрягли в печері, перебувають там ще від суботи.
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