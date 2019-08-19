Туристи вкрали пісок із Сардинії. Їм загрожує до шести років тюрми

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В автівці французької пари виявили 40 кілограмів піску з узбережжя Сардинії. Їм обом загрожує до шести років в'язниці.

Туристи розповіли, що везли пісок додому як сувенір і не усвідомлювали, що це може бути сприйнято як злочин.

Сардинія відома своїм білим піском, який вважається власністю місцевих жителів. Правила забороняють вивозити його за межі острова.

Впродовж багатьох років жителі Сардинії постійно жаліються на те, що в них крадуть природні активи, зокрема і пісок.

Затриманим французам загрожує ув'язнення на термін від одного до шести років.

Згідно з законом, ухваленим у 2017 році, продаж піску і камінців заборонений і зазвичай карається штрафами, які подекуди сягають трьох тисяч євро.

У поліції кажуть, що викрадений пісок з узбережжя Чіа намагалися вивезти на позашляховику, у 14 пластикових пляшках.

Копирайт изображения Sardegna rubata e depredata

Пара планувала на поромі дістатися з Порто-Торрес у Сардинії до Тулона (Франція).

У 1994 році влада заборонила корисутвання так званим "рожевим пляжем" на острові Буделлі, що на півночі Сардинії.

Причиною такого кроку стало те, що щороку з острова вивозилося кілька тонн піску.

Туристи як з інших країн, так і з самої Італії, полюбляли набирати знаменитий пісок у пляшки, вивозити з острова, а потім виставляти на аукціон і продавати.

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