Туристи вкрали пісок із Сардинії. Їм загрожує до шести років тюрми
В автівці французької пари виявили 40 кілограмів піску з узбережжя Сардинії. Їм обом загрожує до шести років в'язниці.
Туристи розповіли, що везли пісок додому як сувенір і не усвідомлювали, що це може бути сприйнято як злочин.
Сардинія відома своїм білим піском, який вважається власністю місцевих жителів. Правила забороняють вивозити його за межі острова.
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Впродовж багатьох років жителі Сардинії постійно жаліються на те, що в них крадуть природні активи, зокрема і пісок.
Затриманим французам загрожує ув'язнення на термін від одного до шести років.
Згідно з законом, ухваленим у 2017 році, продаж піску і камінців заборонений і зазвичай карається штрафами, які подекуди сягають трьох тисяч євро.
У поліції кажуть, що викрадений пісок з узбережжя Чіа намагалися вивезти на позашляховику, у 14 пластикових пляшках.
Пара планувала на поромі дістатися з Порто-Торрес у Сардинії до Тулона (Франція).
У 1994 році влада заборонила корисутвання так званим "рожевим пляжем" на острові Буделлі, що на півночі Сардинії.
Причиною такого кроку стало те, що щороку з острова вивозилося кілька тонн піску.
Туристи як з інших країн, так і з самої Італії, полюбляли набирати знаменитий пісок у пляшки, вивозити з острова, а потім виставляти на аукціон і продавати.
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