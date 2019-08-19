Житель Аляски знайшов пляшку з посланням 1969 року. Що в ньому?

Копирайт изображения Tyler Ivanoff

Житель Аляски Тайлер Іванофф пішов збирати дрова, а знайшов пляшку з посланням, залишеним ще 50 років тому.

Записка була написана російською мовою. Чоловік виклав її фото у своєму Facebook і попросив підписників допомогти з перекладом.

З'ясувалося, що автор послання - тодішній член екіпаж радянського судна "Сулак". Він написав його 20 червня 1969 року.

На цю історію звернули увагу російські ЗМІ, яким вдалося відшукати автора листа. Ним виявився капітан Анатолій Боцаненко.

Тайлер Іванофф розповів, що шукав дрова приблизно за 30 км на захід від селища Шишмарьов, коли йому на очі потрапила пляшка з пластиковим корком.

"Щоб витягнути його, мені довелося докласти чимало зусиль - я відкрив пляшку зубами", - розповів пан Іванофф виданню The Nome Nugget.

"Всередині вона була сухою, там пахло вином чи якимось іншим алкоголем. Записка теж була сухою", - додав він.

На заклик чоловіка з проханням про переклад швидко відповіли.

"Щирі вітання від російського флоту Далекосхідного пароплавства ВРХФ "Сулак". Вітаю вас, хто знайде цю пляшку, просимо повідомити за адресою місто Владивосток всьому екіпажу. Бажаємо вам хорошого здоров'я, довгих років життя і щасливого плавання. 20 червня, 1969".

Коли капітану Боцаненку, якому зараз 86, розповіли, що його послання нарешті знайшли, він не приховував сліз радості.

У розмові з журналістами російського каналу "Росія-1" він сказав: "Це не схоже на мій почерк. А, так, схоже!".

Пан Боцаненко ходив на судні "Сулак" до 1970 року.

Тайлер Іванофф у своєму Facebook зазначив, що "це дуже круто, як маленьке фото виросло в історію", і сказав, що одного дня, можливо, теж викине в море послання у пляшці.

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