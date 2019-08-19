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Актор Двейн "Скеля" Джонсон таємно одружився на Гаваях у неділю. Обраницею голлівудської зірки стала Лорен Гашиан, з якою актор вже багато років зустрічається.

47-річний Джонсон оголосив цю новину в Instagram своїм 154 мільйонам підписників.

Пара зустрічається з 2006 року, вони познайомилися під час зйомок фільму "План гри", разом виховують двох дітей - Жасмін 2015 року народження та Тіану 2018 року народження.

Фото з весілля актора вподобали понад сім мільйонів разів вже через три години після публікації.

Одразу після інформації про одруження Двейна Джонсона привітали інші зірки. Вітальні коментарі написали Раян Рейнольдс, Карен Гіллан, Diddy, Джессіка Честейн, Ніколь Шерзінгер, Наомі Кемпбелл та інші.

Хто така Лорен Гашиан?

Пам'ятаєте американський рок-гурт "Бостон"? Батько Лорен був у ньому барабанщиком. Дівчина теж є музикантом, в мережі є кілька її пісень.

Це другий шлюб актора. У 1997 році він одружився з першою дружиною Дані Гарсіа, пара має доньку Сімону, якій 18 років.

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