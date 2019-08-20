Суд виправдав жінку, яка втратила дитину під час пологів. Її звинувачували у вбивстві
У Сальвадорі виправдали 21-річну Евелін Ернандес: вона народила дитину у вбиральні, а згодом малюка знайшли мертвим. Жінка твердить, що вона знепритомніла під час пологів. Проте прокурори звинувачували її у вбивстві дитини і просили засудити Ернандес до 40 років тюрми.
Справа Евелін Ернандес стала знаковою: за нею уважно стежили як у Сальвадорі, так і в інших країнах. Активісти із захисту прав жінок вимагали виправдання дівчини.
У Сальвадорі діють одні із найсуворіших правил про заборону абортів у світі. Аборт є незаконним за будь-яких обставин і покарання за порушення закону може становити від двох до восьми років в'язниці.
Проте у багатьох випадках - як це сталося із Евелін Ернандес - жінок звинувачують не в аборті, а в умисному вбивстві, і тоді термін покарання збільшується як мінімум до 30 років.
"Дякую богу, справедливість перемогла", - сказала дівчина, виходячи із суду. Останні 33 місяці вона перебувала за ґратами.
"Моє майбутнє - продовжити навчання і рухатися вперед до своїх цілей. Я щаслива", - додала Ернандес.
"Не знала, що вагітна"
У квітні 2016 року Ернандес відчула сильний біль у животі, коли перебувала у своєму будинку в Сальвадорі. У неї почалася кровотеча.
Вона одразу пішла до вбиральні і там знепритомніла. Мама відвезла дівчину до лікарні, і лікарі сказали, що вона народила.
Ернандес арештували після того, як у стічній системі її будинку поліція знайшла мертве немовля.
Дівчина, якій на той момент було 18 років, заявила, що її зґвалтував член місцевої банди, але вона й гадки не мала, що вагітна.
За її словами, симптоми вагітності вона переплутала із болями у животі, а кровотечу, яка в неї періодично траплялася, вона розцінювала як менструальний цикл.
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"Якби я знала, що вагітна, я б чекала дитину з радістю і гордістю", - заявляла Ернандес.
Спочатку її звинуватили в аборті, але потім справу перекваліфікували на вбивство.
У липні 2017 року суд дійшов висновку, що Ернандес насправді знала про свою вагітність, і визнав дівчину винною. Її засудили до 30 років в'язниці.
Проте адвокатам зрештою вдалося домогтися перегляду цього рішення. Вони наполягали, що медична експертиза показала: дитина померла від аспірації меконію. Таке може статися, коли дитина ще перебуває в матці, під час пологів або після них.
У 2019 році Верховний суд Сальвадору скасував вирок 2017 року і призначив повторний розгляд справи із новим суддею.
Цього разу прокурори вимагали для Ернандес ще більш суворого покарання - 40 років в'язниці.
Історія Евелін Ернандес - не єдина у своєму роді. Приміром, на початку року у Мексиці на свободу вийшла жінка, яку звинувачували у вбивстві дитини через викидень. До свого звільнення вона три роки відсиділа у тюрмі.
Жінці так само стало зле, вона пішла до туалету, де у неї, за її ж словами, стався викидень. Вона зізнавалася, що до того, як це трапилось, навіть не підозрювала, що є вагітною.
Її засудили до 16 років в'язниці за звинуваченням у вбивстві. Згодом вирок скасували.
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