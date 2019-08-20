Британія втратила статус країни, вільної від проблеми кору. В Україні все набагато гірше

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Велика Британія втратила статус країни, "вільної від проблеми кору". Прем'єр-міністр Борис Джонсон вже закликав посилити боротьбу із хворобою.

У першому кварталі 2019 року у Великій Британії було зафіксовано 231 випадок захворювання на кір.

Поширення хвороби, кажуть британські лікарі, може зупинити двоетапна вакцинація дітей. Перше щеплення їм роблять у віці одного року, друге має бути зроблене перед тим, як вони підуть до школи.

Проте статистика демонструє, що друге щеплення зробили лише 87% британських дітей. Вважається, що показником, який зупинить поширення кору, є 95%.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон розповів, що боротьба із захворюванням буде посилена, і закликав соціальні мережі завадити поширенню публікацій, автори яких виступають проти вакцинації.

Професор Хелен Стоукс-Лемпард з Королівського коледжу лікарів каже, що однією із причин низького рівня вакцинації населення є скандал 1990-х років, коли хірург Ендрю Вейкфілд у своїй статті в престижному науковому журналі Lancet пов'язав вакцину проти кору, паротиту і краснухи (КПК) з поширенням аутизму серед дітей у Британії.

Згодом інші дослідження довели безпідставність його висновків, Lancet спростував статтю Вейкфілда, а його самого виключили з британського медичного реєстру.

Втім, хибних тверджень пана Вейкфілда вистачило, щоб охоплення вакциною КПК у Великій Британії знизилося з 92% у 1996 році до 84% у 2002 році. Відтоді цей показник знову збільшився приблизно до 91%, та досі не сягнув 95%.

У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, що після досягнення цього показника формується так званий "колективний імунітет", і розповсюдження хвороби стає малоймовірним.

Що в Україні?

За даними ЮНІСЕФ, Україна є світовим лідером за захворюваністю на кір. Далі йдуть: Філіппіни, Бразилія, Ємен, Венесуела і Сербія.

Минулий рік став для України рекордним за кількістю захворювань на кір. По всій країні зафіксували понад 55 тисяч випадків нових захворювань - найбільше за роки незалежності.

При цьому за перші шість місяців 2019 року року ця цифра вже перевищена: на кір в Україні захворіла вже 56 861 людина - 26 748 дорослих і 30 113 дітей. 18 людей померли від ускладнень.

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Ще один рекорд у серпні було встановлено в Києві: за словами директорки Департаменту охорони здоров'я Києва Валентини Гінзбург, за останні півроку на кір у столиці захворіли понад 5 тисяч людей.

"Просто кілька цифр, які вражають. У 2015 році в Києві на кір хворіло 5 осіб. У 2016 - 3. У 2017 - 87. У 2018 - 3045. А за півроку 2019 - понад 5000", - каже Валентина Гінзбург.

"Це не просто сумна статистика. Це реальна загроза, протистояти якій можна лише з позицій відповідального ставлення до імунопрофілактики. Сьогодні вже нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів та епідемій вакцинокерованих інфекційних хвороб", - додала вона.

Кір - заразне вірусне захворювання. Вірус швидко розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, хвороба часто супроводжується ускладненням і може призвести до пневмонії, вушних інфекцій і запалення головного мозку, а це може спричинити інвалідність та навіть смерть.

У міністерстві охорони закликають громадян пройти вакцинацію, яка є єдиним ефективним способом захисту від кору.

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