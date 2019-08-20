Копирайт изображения Nvidia Image caption Minecraft з увімкненою функцією трасування променів

За кілька днів після того, як стало відомо про скасування масштабного оновлення графіки Minecraft, компанія Microsoft анонсувала інше "покращення" візуальної складової знаменитої комп'ютерної гри.

Оновлення змінить те, як освітлюються сцени у грі: це має зробити всесвіт Minecraft трохи "реалістичнішим".

Цим патчем зможуть скористатися лише користувачі, комп'ютери яких обладнані потужними відеокартами Nvidia RTX.

У Microsoft кажуть, що оновлення випустять у 2020 році, але точної дати не розкривають.

Висока ціна

Відеокарти RTX використовують технологію трасування променів, й це дозволяє їм набагато реалістичніше імітувати освітлення у віртуальних сценах.

"Трасування променів - центр того, що є майбутнім Minecraft", - каже Сакс Прессон, який у Microsoft відповідає за розвиток комп'ютерної гри.

"У звичайній версії Minecraft блок золота виглядає просто жовтим, але із увімкненим трасуванням променів ви зможете побачити відблиски і віддзеркалення", - пояснює він.

У статті для видання Rock Paper Shotgun Кетерін Касл пише, що апдейт виглядає "вражаюче".

За її словами, щоб насолодитися покращеною графікою - освітленням, тінями та іншими атмосферними ефектами, - доведеться використовувати комп'ютери з дорогими відеокартами RTX.

Ціни на найдорожчі з них можуть сягати кількох тисяч доларів.

Копирайт изображения Nvidia Image caption Minecraft без технології трасування променів

Оновлення графіки Minecraft працюватиме лише на операційній системі Windows 10.

Компанія Mojang, яка займається розробкою гри, каже, що працює і над більш загальним оновленням графіки Minecraft. Цей апдейт буде призначений для гравців, в яких немає відеокарт RTX, або які взагалі грають у Minecraft не на ПК.

"Не всі девайси підтримуватимуть трасування променів, але в нас є покращення графіки для більшості пристроїв", - кажуть в Mojang.

Новина про розробку патчу для комп'ютерів з RTX з'явилася через тиждень після того, як Microsoft оголосила, що відмовляється від масштабного оновлення графіки гри на всіх пристроях, яке вона називала "Супер-дупер графікою".

Над цим оновленням розробники працювали близько двох років, але від ідеї відмовилися, коли стало зрозуміло, що проєкт зіткнувся з технічними проблемами, які поки що неможливо вирішити.

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