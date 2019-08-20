Ще дві російські станції моніторингу радіації не передавали дані після вибуху на полігоні

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Ще дві російські станції моніторингу радіації - одна на Чукотці, друга на Алтаї - припинили передавати дані через кілька днів після вибуху під Сєвєродвінськом. Раніше стало відомо про призупинення передачі замірів на станціях у Дубні та Кірові.

8 серпня міноборони Росії повідомило про вибух під час випробувань реактивного двигуна на полігоні під Сєвєродвінськом в Архангельській області. Внаслідок інциденту загинули п'ятеро працівників Російського федерального ядерного центру - Всеросійського науково-дослідницького інституту експериментальної фізики (РФЯЦ-ВНДІЕФ).

Як повідомив виданню Wall Street Journal виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо, станції в Білібіно і Залєсово припинили виходити на зв'язок 13 серпня.

"Експерти продовжують спілкуватися з російськими колегами, аби вони якомога швидше відновили роботу", - сказав Зербо.

У понеділок Зербо оприлюднив у своєму Twitter інтерактивну карту, на якій показано, як хмара радіації могла розповсюдитися над територією центральної Росії після вибуху.

Він також повідомив, що через два дні після інциденту моніторингові центри у Кірові та Дубні припинили передавати дані про радіаційний фон.

На запитання про причини мовчання станцій російські чиновники відповіли, що мають проблеми з мережею і зв'язком, сказав Зербо.

За його словами, це викликало підозру спостерігачів у тому, що російська влада намагається обмежити розповсюдження даних про аварію.

Пізніше організація уточнила, що на інтерактивній мапі було продемонстровано лише ймовірне розповсюдження радіації, яке спеціалісти моделюють на основі наявних даних.

"Суто добровільна справа"

Замголови російського МЗС Сергій Рябков, коментуючи слова Зербо, зауважив, що передача даних з боку національних станцій моніторингу є "суто добровільною справою" для будь-якої країни.

"Вичерпні роз'яснення щодо того, що сталося і які наслідки мала ця подія, були надані профільними структурами і всі коментарі були зроблені, зокрема, й на найвищому рівні", - сказав Рябков.

У Росії працюють вісім радіонуклідних станцій, які проводять заміри радіації в рамках договору про заборону ядерних випробувань.

Станції у Дубні та Кірові - найближчі до Сєвєродвінська серед усіх. Станція в Білібіно, навпаки, одна із тих, що розташовані далеко від місця вибуху.

Президент Росії Володимир Путін напередодні заявив, що жодної загрози перевищення радіаційного фону після аварії під Сєвєродвінськом немає.

"Я отримую доповіді від наших експертів - військових і цивільних. Ми серйозних змін там не бачимо, але превентивні заходи здійснюються, щоб не було ніяких несподіванок".

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