Поліція прибрала тату з фото підозрюваного. Це може стати приводом закрити справу

Копирайт изображения Фото із суду

Чоловік, якого звинувачують у пограбуванні в штаті Орегон, хоче домогтися закриття справи проти нього, оскільки поліцейські прибрали тату з його фото, а потім показали свідкам злочину.

Правоохоронці визнають, що за допомогою комп'ютерної програми прибрали татуювання з обличчя 50-річного Ламонта Аллена. Це нібито зробили для того, аби його знімок не виділявся серед знімків інших підозрюваних, які демонстрували свідкам.

Аллена затримали за звинуваченням у здійсненні чотирьох пограбувань в районі міста Портленд у 2017 році.

Федеральний суд наразі розглядає цю справу і має вирішити, чи мали правоохоронці законне право використовувати відредаговане фото.

Навіщо було прибирати тату?

Поліція оприлюднила кілька зображень грабіжника, зроблених камерою спостереження, і попросила допомогти в опізнанні злочинця.

Згодом анонімний інформатор зв'язався з правоохоронцями і сказав, що на його думку, чоловік на фото - це саме Ламонт Аллен.

Під час розслідування свідкам пограбувань показали підбірку фото кількох людей - зокрема і пана Аллена - і попросили вказати на грабіжника серед них.

Щоб портрет Аллена не виділявся серед інших знімків, з нього вирішили прибрати татуювання.

Минулого місяця про факт редагування фото дізнався адвокат Аллена. Він заявив, що це було зроблено навмисно - аби його клієнт був більш схожий на людину зі знімків камери спостереження.

Помічник прокурора на це заперечив, що пан Аллен перед злочином міг нанести на обличчя косметику, а правоохоронці, фактично, зробили те саме, але цифровим методом.

"Ці процедури були розумними і доречними", - заявив помічник прокурора.

Суддя Марко Ернандез найближчим часом має винести вердикт щодо того, чи можна було використовувати відредаговані знімки під час опізнання.

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