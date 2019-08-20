У Перу знайшли 3800-річний мурал. Чому він став символом занепаду?

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Археологи у Перу знайшли мурал-барельєф, створений приблизно 3800 років тому.

Його знайшли всередині будівлі для ритуалів в археологічному комплексі Вічама, на північ від перуанської столиці Ліми.

На барельєфі зображені людиноподібна жаба та люди.

Доктор Рут Шейді Соліс, директорка археологічної зони Караль (ZAC), вважає, що сцена на барельєфі символізує "прихід води" після дощів.

Вона зазначає, що в андській цивілізації жаби були символом води. Обличчя під жабою представляє людей, які мріють про дощі, аби забезпечити безперервність життя.

Ще одне зображення, знайдене неподалік, показує чотири людські голови зі зміями, що оточують їх, та, ймовірно, насіння з обличчям.

Дослідники вважають, що барельєф, ймовірно, створили в період дефіциту харчів та голоду.

На прес-конференції у понеділок Татьяна Абад, ще одна археологиня, яка досліджувала це місце, заявила, що скульптурні зображення з'явилися у час "кризи" для людей, які жили у цьому регіоні.

Археологічний комплекс Вічама розташований у провінції Уаура в сучасному Перу, приблизно за 150 км на північ від столиці Ліми.

Розкопки там почалися у 2007 році, і експерти вважають, що тут існувала стародавня громада, що займалася сільським господарством та рибальством.

Вони вважають її одним із найважливіших центрів доколумбової цивілізації Караль, також відомої як Норте-Чіко. Вважається, що ця цивілізація з'явилася 5-5,5 тисяч років тому.

Руїни стародавнього міста Караль у провінції Барранка в Перу вважаються найдавнішим центром цивілізації в Америці. Ця пам'ятка була оголошена об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2009 році.

Копирайт изображения AFP Image caption Арехологічний комплекс Караль - місце, де кілька тисяч років тому існувала одна з найдавніших цивілізацій Америки

Вважається, що цивілізація з невідомих причин занепала приблизно у 1800 році до нашої ери.

Пані Шейді Соліс наголосила у понеділок, що знайдений у комплексі Вічама барельєф був створений як реакція на негативні для населення зміни місцевого клімату, і може вказувати на причину занепаду і зникнення цивілізації.

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