Суд арештував власника готелю "Токіо стар". А він назвав це політичним замовленням
Київський районний суд міста Одеси арештував Вадима Чорного - власника одеського готелю "Токіо стар", де внаслідок пожежі у ніч на суботу загинули 9 людей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.
"Судом задоволено клопотання прокуратури Одещини про обрання підозрюваному у порушенні правил пожежної безпеки... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Суд також відмовив головному рабину півдня України Авроому Вольфу, який просив взяти бізнесмена на поруки.
Сам бізнесмен назвав рішення судді виконанням політичного замовлення, повідомляє Думская.
"Всі чули політичне замовлення, і сьогодні суддя його виконав. Всі допити показують, що в готелі спрацювали всі можливі засоби захисту, а працівники виводили людей і боролися з вогнем", - наголосив Вадим Чорний.
17 серпня президент Зеленський заявив, що за пожежу нестимуть відповідальність і її безпосередні винуватці, і власник готелю Вадим Чорний.
"Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості", - написав він у Facebook.
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Готель "Токіо Стар" є одним із найдешевших у місті й обладнаний в старій будівлі колишнього трамвайного депо.
Внаслідок пожежі у ніч на 17 серпня у готелі дев'ять людей загинули.
Як повідомляє УНІАН, серед загиблих 73-річна громадянка Австралії, киянин і киянка 1995 та 1996 років народження, двоє неповнолітніх мешканців Одеської області, 58-річний чоловік з Дніпропетровської області. Трьох загиблих досі не ідентифікували.
Причина смерті всіх загиблих - отруєння продуктами горіння.
Правоохоронці перевіряють три версії причини пожежі, серед яких коротке замикання, необережне поводження і підпал.
Вадим Чорний після пожежі заявив, що готовий нести відповідальність, якщо встановлять його провину.
"Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка провина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу", - розповів він у коментарі "Радіо Свобода".
Як повідомляє Думская, бізнесмен наголосив, що пожежна сигналізація у готелі була справною, а пожежний резервуар повний.
"Персонал організовано вивів гостей - крім тих, хто не відповідав ані на дикий стукіт у двері, ані на сигналізацію", - зазначив пан Чорний.
Пожежа
Загоряння сталося близько першої години ночі суботи.
Пожежники, які прибули о 1:39 встановили, що горить другий поверх на площі 200 квадратних метрів.
"На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано - семеро, постраждало десять осіб, які були направлені до медичних закладів міста та виявлено вісім загиблих (анкетні данні встановлюються)", - йдеться у повідомленні ДСНС.
О пів на четверту годину ранку вогонь загасили.
Колишній ангар
"Токіо Стар" - один з найдешевших готелів Одеси, розташований неподалік залізничного вокзалу та ринку "Привоз".
Найдешевший номер "без вікна" у ньому коштував від 390 грн за добу, номер на 3-4 гостей - 990 грн.
"В одномісному номері можна жити удвох сніданок безкоштовно", - говориться на сайті готелю.
Там також відзначається, що "Токіо Стар" - "найбільший готель Одеси: 273 номери".
У самій будівлі колись був ремонтний ангар одеського трамвайного депо.
"Реконструйований будинок готелю є пам'яткою архітектури, спроектованим бельгійськими архітекторами для Одеси більше ста років тому", - говориться в описі готелю на туристичних сайтах міста.
Готель тут облаштували кілька років тому - як випливає з назви, для прикладу взяли японську модель компактних "бізнес-готелів".
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