Суд арештував власника готелю "Токіо стар". А він назвав це політичним замовленням

Копирайт изображения AFP Image caption Суд відправив Вадима Чорного під арешт на 60 діб

Київський районний суд міста Одеси арештував Вадима Чорного - власника одеського готелю "Токіо стар", де внаслідок пожежі у ніч на суботу загинули 9 людей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

"Судом задоволено клопотання прокуратури Одещини про обрання підозрюваному у порушенні правил пожежної безпеки... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Суд також відмовив головному рабину півдня України Авроому Вольфу, який просив взяти бізнесмена на поруки.

Сам бізнесмен назвав рішення судді виконанням політичного замовлення, повідомляє Думская.

"Всі чули політичне замовлення, і сьогодні суддя його виконав. Всі допити показують, що в готелі спрацювали всі можливі засоби захисту, а працівники виводили людей і боролися з вогнем", - наголосив Вадим Чорний.

17 серпня президент Зеленський заявив, що за пожежу нестимуть відповідальність і її безпосередні винуватці, і власник готелю Вадим Чорний.

"Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості", - написав він у Facebook.

Готель "Токіо Стар" є одним із найдешевших у місті й обладнаний в старій будівлі колишнього трамвайного депо.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Готель "Токіо стар" обладнаний у будівлі трамвайного депо

Внаслідок пожежі у ніч на 17 серпня у готелі дев'ять людей загинули.

Як повідомляє УНІАН, серед загиблих 73-річна громадянка Австралії, киянин і киянка 1995 та 1996 років народження, двоє неповнолітніх мешканців Одеської області, 58-річний чоловік з Дніпропетровської області. Трьох загиблих досі не ідентифікували.

Причина смерті всіх загиблих - отруєння продуктами горіння.

Правоохоронці перевіряють три версії причини пожежі, серед яких коротке замикання, необережне поводження і підпал.

Копирайт изображения МВС Одеси Image caption Так виглядає коридор готелю після пожежі

Вадим Чорний після пожежі заявив, що готовий нести відповідальність, якщо встановлять його провину.

"Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка провина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу", - розповів він у коментарі "Радіо Свобода".

Як повідомляє Думская, бізнесмен наголосив, що пожежна сигналізація у готелі була справною, а пожежний резервуар повний.

"Персонал організовано вивів гостей - крім тих, хто не відповідав ані на дикий стукіт у двері, ані на сигналізацію", - зазначив пан Чорний.

Пожежа

Копирайт изображения ДСНС Одеси Image caption Пожежа, за попередніми даними, спалахнула на другому поверсі

Загоряння сталося близько першої години ночі суботи.

Пожежники, які прибули о 1:39 встановили, що горить другий поверх на площі 200 квадратних метрів.

Копирайт изображения ДСНС Одеси

"На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано - семеро, постраждало десять осіб, які були направлені до медичних закладів міста та виявлено вісім загиблих (анкетні данні встановлюються)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

О пів на четверту годину ранку вогонь загасили.

Колишній ангар

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Так виглядало депо у 2002 році. Будівлі зведені близько 1910 року

"Токіо Стар" - один з найдешевших готелів Одеси, розташований неподалік залізничного вокзалу та ринку "Привоз".

Копирайт изображения otel-tokyo-star.ua Image caption Прайси з сайту готелю

Найдешевший номер "без вікна" у ньому коштував від 390 грн за добу, номер на 3-4 гостей - 990 грн.

"В одномісному номері можна жити удвох сніданок безкоштовно", - говориться на сайті готелю.

Копирайт изображения otel-tokyo-star.ua Image caption Двомісний номер з вікном

Там також відзначається, що "Токіо Стар" - "найбільший готель Одеси: 273 номери".

У самій будівлі колись був ремонтний ангар одеського трамвайного депо.

Копирайт изображения otel-tokyo-star.ua Image caption Номер з кухнею без вікна

"Реконструйований будинок готелю є пам'яткою архітектури, спроектованим бельгійськими архітекторами для Одеси більше ста років тому", - говориться в описі готелю на туристичних сайтах міста.

Готель тут облаштували кілька років тому - як випливає з назви, для прикладу взяли японську модель компактних "бізнес-готелів".

Копирайт изображения dumskaya.net Image caption Дах готелю частково провалився, але сама будівля вціліла. Фото - видання "Думская"

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