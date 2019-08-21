У Бразилії за три місяці загинули 500 млн бджіл. Чому?

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У Бразилії за останні три місяці загинуло понад 500 мільйонів бджіл.

У штаті Ріо-Гранде-ду-Сул було знайдено 400 мільйонів загиблих бджіл. Загалом пасічники у чотирьох штатах повідомили про масову загибель корисних комах.

Дослідники вважають причиною пестициди - хімічні речовини, які використовуються для знищення шкідників.

Бджоли відіграють дійсно важливу роль у харчовому ланцюжку - приблизно третина їжі, яку ми вживаємо, попередньо запилюється переважно бджолами.

До цих рослин належать фрукти та овочі, такі як авокадо, броколі та вишня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пестициди в усьому світі вбивають корисних комах, зокрема, бджіл

Що трапилося?

Головною причиною загибелі цих бджіл стало використання пестицидів, що містять продукти, заборонені в Європі, наприклад, неонікотиноїди та фіпроніл.

У квітні минулого року ЄС наклав майже повну заборону на неонікотиноїди через серйозну шкоду, яку вони можуть заподіяти бджолам.

Але в тому ж році Бразилія скасувала обмеження на пестициди, попри опозицію екологів, які назвали це рішення "отруйним законопроєктом".

За даними Greenpeace, використання пестицидів у Бразилії збільшилось, оскільки в останні три роки у Бразилії зареєстрували 193 продукти, що містять хімічні речовини, заборонені в ЄС.

Країна використовує пестициди, оскільки її економіка суттєво залежить від сільського господарства.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бразильського президента критикують за рішення щодо скасування заборони на використання пестицидів

Глобальні проблеми для бджіл

У всьому світі зараз спостерігають випадки масової загибелі бджіл.

В Україні, за даними Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, через пестициди у травні-червні 2018 року постраждали 1408 пасік та повністю загинули 12800 бджолосімей.

У США пасічники втратили чотири з 10 своїх колоній медоносних бджіл за останній рік, найгірший випадок за всю історію спостережень.

У Росії 20 регіонів повідомили про масову загибель бджіл, і чиновники також попередили, що це може призвести до зменшення виробництва меду на 20%.

У Південній Африці в листопаді 2018 року загинуло щонайменше мільйон бджіл, в чому звинувачують використання пестицидів з фіпронілом.

Також Канада, Мексика, Аргентина та Туреччина, також повідомили про масову загибель бджіл за останні 18 місяців.

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Як можна допомогти бджолам?

Всесвітній фонд дикої природи наголошує, що невикористану землю, яка раніше використовувалася для забудови, слід використати, щоб краще захистити популяції бджіл.

В організації додають, що за умов більшої урбанізації треба створювати більше міських зелених насаджень для захисту бджіл.

Деякі дослідники говорять про сприятливе для дикої природи господарство та садівництво як рішення проблеми. Наприклад, позитивний вплив може мати створення ділянок землі з дикими рослинами та бур'янами для заохочення запилюючих комах.

Ваш сад може також допомогти, оскільки вирощування рослин спонукає бджіл до запилення. Якщо ж траву не підстригати довше, то це дає бджолам більше притулку.

Фонд дикої природи Buglife каже, що людям, які знайшли "стомлених" бджіл варто покласти їх на квіти, де вони зможуть знайти нектар, який містить необхідні поживні речовини.

Ви також можете створити бджолину ванну, наповнити невелику посудину водою та камінням - це дозволить бджолам приземлятися на камені, щоб пити воду.

Багато екологічних груп, такі як Greenpeace та Friends of the Earth, наголошують, що заборона шкідливих пестицидів є життєво важливою для запобігання масовій загибелі бджіл.

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