Грузинського журналіста, який вилаяв Путіна в ефірі, таки звільнили

Копирайт изображения RUSTAVI2 Image caption Георгія Габунію, який вилаяв Путіна в прямому ефірі, та кількох його колег звільнили

Нове керівництво грузинського телеканалу "Руставі 2" ухвалило рішення звільнити кількох журналістів, зокрема ведучого Георгія Габунію, який у прямому ефірі звернувся до російського президента Володимира Путіна, використавши нецензурну лексику.

"Звільнені з роботи продюсер і ведуча аналітичних передач Ека Квесітадзе, керівник інформаційної служби телеканалу Нодар Меладзе, а також ще кілька продюсерів та ведучих, зокрема ведучий Георгій Габунія", - повідомив на брифінгу новий генеральний директор "Руставі 2" Паата Салія.

Причиною звільнення він назвав конфлікт інтересів. За словами Салії, перебуваючи у відпустці, журналісти роблять заяви, що суперечать інтересам каналу, зокрема заявляють про те, що мають намір працювати на новому телеканалі, заснованому ексдиректором "Руставі-2" Нікою Гварамія.

Лайка в ефірі

Ведучий вилаявся в прямому ефірі програми "Постскриптум" 7 липня на тлі тривалих протестів, викликаних появою у грузинському парламенті на місці спікера російського депутата Сергія Гаврилова.

Після інциденту Габунію відсторонили від роботи на два місяці. Його поведінку засудили президент Грузії Саломе Зурабішвілі і прем'єр-міністр Мамукі Бахтадзе, які назвали її провокацією.

Російська Держдума закликала запровадити санкції проти Грузії, зокрема припинити імпорт грузинських вин і води в Росію, а також заборонити грошові перекази до Грузії. Однак російський президент Володимир Путін висловився проти таких заходів.

Виступ ведучого "Руставі 2", в якому той використовував лайливі слова і згадав матір Путіна, він прокоментував так: "Ну ось один вийшов, щось бовкнув, вдаючи щось. Про нього раніше ніхто не знав, а зараз всі говорять. Ну в цьому сенсі домігся свого. Ну відсторонили його на два місяці, він поїхав на відпочинок, прийде - продовжить роботу".

"Заради відновлення повноцінних відносин я б не став робити нічого, що ускладнило б наші відносини", - додав Путін.

18 липня телекомпанія "Руставі 2" змінила власника: її новим власником став бізнесмен Кібар Халваші. Відразу після цього з посади гендиректора телекомпанії звільнили Ніку Гварамію. В кінці липня він заявив про намір створити свій телеканал.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!