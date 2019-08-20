"Друг Кремля" повалив уряд Італії і погрожує протестами

Копирайт изображения AFP Image caption Маттео Сальвіні вимагає дострокових виборів і погрожує вивести своїх прибічників на вулиці

Один з найпомітніших "друзів Росії" у Європі, лідер італійської правопопулістської партії "Ліга" Маттео Сальвіні домігся розвалу уряду країни, в якому сам же був віцепрем'єром.

Сальвіні розраховує очолити уряд, але інші партії, судячи з їхніх заяв, мають намір покарати його за цей маневр.

У вівторок прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив, що подає президенту прохання про відставку.

Це рішення Конте стало наслідком маневру Маттео Сальвіні, який 8 серпня заявив про вихід його "Ліги" з уряду.

Конте - безпартійний політик, якого поставили на чолі уряду за підсумками виборів 2018 року лівопопулістський "Рух П'ять зірок" та правопопулістська, антиіммігрантська "Ліга". Лідери цих двох партій, Луїджі ді Майо та Маттео Сальвіні, стали віцепрем'єрами.

Італійські коментатори одностайні: Сальвіні розраховує, що результатом його демаршу стануть дострокові вибори, на яких "Ліга" з союзниками - партією "Брати Італії" і "Вперед, Італіє!" експрем'єра Сильвіо Берлусконі - переможе, а він очолить уряд.

На виборах минулої весни партнери Сальвіні по коаліції, "П'ять зірок", зібрали 32% голосів, а "Ліга" - 17%. Тепер же вони, судячи з опитувань, помінялися місцями: "Ліга" може отримати на виборах 34-36%.

Однак, як припускають політичні оглядачі, замість позачергових виборів "П'ять зірок" за сприяння президента Серджіо Матарелли може спробувати сформувати уряд з Демократичною партією, яка керувала країною у 2013-2018 роках, а на виборах у травні 2018 року посіла друге місце.

В результаті Сальвіні опиниться в опозиції.

Сальвіні хочуть зробити вигнанцем

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перед відставкою прем'єр Джузеппе Конте ( у центрі) оголосив у присутності Сальвіні (ліворуч), що той порушив обіцянки, які давав перед формуванням уряду

"Сальвіні тепер доведеться обирати між втратою крісла і втратою обличчя. Останні кілька тижнів показали, що він провалився як лідер. Він все зробив неправильно, і той, хто робить такі помилки, має йти у відставку, якщо він - людина честі", - сказав газеті Il Giornale сенатор і колишній прем'єр-міністр від Демократичної партії Маттео Ренці.

Ренці, втім, додав, що поки що ніхто не знає, як вирішиться ця криза.

Джузеппе Конте у своїй промові у вівторок перед Сенатом заявив, що Сальвіні порушив обіцянку, яку дав при формуванні уряду - що всі розбіжності мають обговорюватися і вирішуватися в дусі доброзичливого співробітництва з партнерами.

"Примушувати громадян голосувати щороку безвідповідально", - заявив Конте.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Засновник руху "П'яти зірок" комік Беппе Грілло та керівник цього руху Луїджі ді Майо хочуть не допустити сценарію, за якого Маттео Сальвіні стане очільником уряду

Чи складеться коаліція з Демократичною партією, поки що незрозуміло, але у всякому разі рух "П'ять зірок" не має наміру більше співпрацювати з Сальвіні.

Засновник "П'яти зірок" Беппе Грілло назвав його "підлим зрадником", чинний лідер партії Луїджі ді Майо сказав, що така поведінка має бути покарана, а міністр оборони від "П'яти зірок" Елізабетта Трента заявила журналістам, що "двері перед" Лігою "більше не відчиняться".

Сальвіні, розгніваний перспективою відсторонення від влади, оголосив, що виведе своїх прихильників на вулиці, на "мирний протест".

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