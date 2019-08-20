Оголошено назву нового фільму про Джеймса Бонда

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деніел Крейг зіграє Бонда в п'ятий і останній раз

Продюсери нового фільму про Джеймса Бонда повідомили, що він буде називатися "Не час помирати" (No Time To Die).

Прем'єра чергової, 25-ї серії "бондіани" відбудеться навесні 2020 року - 3 квітня у Британії та 8 квітня в США.

У квітні нинішнього року було оголошено, що роль "агента 007" в п'ятий і останній раз виконає Деніел Крейг, а "таємничого лиходія" гратиме актор Рамі Малек, який отримав в цьому році "Оскара" за роль Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія ".

Раніше також стало відомо, що в кіносагу повернуться Рейф Файнс і Бен Вішоу в образах М і К'ю, Наомі Гарріс знову виконає роль Маніпенні, а Леа Сейду зіграє Мадлен Суонн.

Одним зі сценаристів нової стрічки затвердили Фібі Воллер-Брідж, яка написала сценарії до телесеріалів "Вбивство Єви" та "Погань", а режисером став Кері Фукунага, який зняв серіал "Маніяк" для Netflix та перші епізоди серіалу "Справжній детектив" для HBO.

Фукунага був запрошений на зйомки "бондіани" наприкінці минулого року після того, як британський режисер Денні Бойл ( "На голці", "Пляж", "Мільйонер з нетрів") залишив проєкт через "творчі розбіжності".

Як розповідали продюсери картини, на початку фільму Бонд не є чинним секретним агентом - він вже залишив службу і насолоджується спокійним життям на Ямайці. Однак до нього приїжджає його приятель з ЦРУ Фелікс Лайтер, який просить допомоги у порятунку викраденого вченого.

"Завдання з порятунку викраденого вченого виявляється більш небезпечним, ніж здавалося. В результаті Бонд йде по сліду таємничого лиходія, озброєного небезпечними новими технологіями", - говориться в офіційному описі фільму.

Перший фільм про Джеймса Бонда ("Доктор Ноу") побачив світ у жовтні 1962 року. Роль "агента 007" в кіносазі виконували шість акторів: Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан та Деніел Крейг.

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