Копирайт изображения Savills Image caption Замок Сетон - імпозантний будинок, побудований архітектором Робертом Адамом

Шотландський замок, пов'язаний з Марією Стюарт - королевою Шотландії у 1542-1567 роках, виставили на продаж за ціною 8 млн фунтів (понад 9,7 млн доларів).

Замок Сетон в Іст-Лотіна був побудований з каменю палацу Сетон, який був улюбленим місцем відпочинку королеви Марії.

Відомий архітектор Роберт Адам використав залишки палацу Сетон для спорудження нового імпозантного замку у 1789 році.

Розташований на 13 акрах садово-паркової території у селищі Лонґнідрі, цей замок має 13 спалень, працюючу стайню та приватну таверну.

Палац Сетон був спалений під час повстання у XVIII столітті і кілька десятиліть залишався в руїнах.

Його викупив Александер Маккензі наприкінці того ж століття і доручив перебудувати у нинішній замок Сетон. За цю справу і взявся Роберт Адам.

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Стівен Ліч, який придбав замок у 2007 році, заявив, що продає його, аби жити за кордоном.

"Нам пощастило провести дуже особливий час у Сетоні. Це справді чудове місце для життя, розваг та виховання сім'ї", - зазначив він.

"Навіть через 12 років там перехоплює подих, коли заїжджаємо у двір і згадуємо, що йдемо слідами Марії, королеви Шотландії", - додав власник.

Він зазначив, що зараз родина проводить більше часу у закордонних будинках, і тому "настав час здати ключі для наступної глави історії Сетона".

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Агентство з нерухомості Savills повідомило, що замок зазнав капітального ремонту, але він зберігає багато оригінальних особливостей, зокрема, "коринфські стовпи" та консольні кам'яні сходи в залі для гостей.

Його нові власники також зможуть побачити таємні сходи, напівкруглі двері, вигнуті вікна та приховані стіни.

Джеймі Макнаб з Savills зазначив, що замок був "безперечно" одним з найкращих досягнень архітектора Роберта Адама (1728-1792).

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