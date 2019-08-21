Трамп скасував візит до Данії, бо та не хоче продавати Гренландію

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Президент США Дональд Трамп скасував візит до Данії після того, як прем'єр-міністр цієї країни заявила, що Гренландія не продається.

Візит американського президента на запрошення королеви Данії Маргрете II був запланований на 2 вересня.

Минулого тижня Дональд Трамп сказав, що США зацікавлені в покупці Гренландії, яка є автономною територією Данії.

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен у відповідь назвала цю пропозицію "абсурдною" і висловила сподівання, що ідея президента США була жартом.

Про скасування візиту до Данії Дональд Трамп повідомив у своєму твіттері.

"Данія - дуже особлива країна з неймовірними людьми. Але виходячи з коментарів прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, що вона не зацікавлена в обговоренні придбання Гренландії, я відкладаю нашу зустріч, яка мала відбутися через два тижні, на інший час", - написав Трамп.

Згодом інформацію про скасування візиту підтвердили і в Білому домі.

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Першим про ідею Дональда Трампа придбати Гренландію з посиланням на власні джерела минулого тижня повідомило видання The Wall Street Journal.

Співрозмовники газети анонімно розповіли, що Трамп неодноразово цікавився у своїх радників, чи можуть США купити Гренландію, і з великим інтересом слухав розповіді про її ресурси і геополітичну важливість.

Як писало видання, Трамп дав розпорядження вивчити цю ідею. Джерела агентства Reuters також розповіли, що в оточенні президента на пропозицію відреагували по-різному: одні над нею посміялися, інші сприйняли її цілком серйозно.

"Якщо він всерйоз розглядає таку ідею - це остаточне підтвердження того, що він збожеволів", - заявляв офіційний представник Данської народної партії в інтерв'ю на місцевому телебаченні.

"Це першоквітневий жарт, але абсолютно не в сезон", - написав у своєму твіттері колишній очільник уряду Льокке Расмуссен.

Не перша пропозиція США про купівлю Гренландії

Гренландія - це найбільший острів на планеті, який омивається Атлантичним і Північним Льодовитим океанами. Тут мешкають близько 56 тисяч людей, які переважно проживають вздовж берегової лінії.

Понад 80% острова вкрито кригою, яка, як побоюються, може поступово розтанути через глобальне потепління. Водночас танення криги може відкрити доступ до корисних копалин, на які багата Гренландія.

Експерти припускають, що Гренландія також важлива для США через своє розташування: у 1950-х роках тут навіть була створена американська військова база.

Ідея придбання Гренландії обговорюється у США не вперше. У 1867 році у звіті Державного департаменту йшлося, що стратегічно вигідне розташування острова і його природні ресурси зробили б Гренландію ідеальним придбанням.

Проте жодних офіційних кроків у цьому напрямку зроблено не було аж до 1946 року, коли тодішній президент США Гарі Трумен запропонував Данії 100 мільйонів доларів за Гренландію. Угоду так і не підписали, проте на півночі острова зрештою була створена база повітряних сил США.

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