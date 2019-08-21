Warner Bros. планує зняти нову частину “Матриці”

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Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс візьмуть участь у зйомках нової - четвертої - частини фільму "Матриця".

Сценаристом і режисером майбутньої стрічки виступить Лана Вачовскі, яка знімала й попередні епізоди "Матриці".

Зйомки нової частини анонсував керівник студії Warner Bros. Picture Group Тобі Еммеріх.

"Лана - справжній візіонер, унікальний і творчий режисер. Ми в захваті від того, що вона пише сценарій для цієї частини, спродюсує і зніме її", - сказав Еммеріх.

Перша частина "Матриці" вийшла на екрани у 1999 році і стала справжнім хітом. Стрічка розповідає про світ майбутнього, в якому реальність, де існують більшість людей, насправді є симуляцією.

У 2003 році вийшли ще дві частини трилогії: "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція".

У світовому прокаті фільми зібрали понад 1,6 мільярда доларів.

Чутки про вихід четвертої частини "Матриці" ходять з 2017 року.

У вівторок Лана Вачовскі сказала, що дуже рада, що персонажі "Матриці" повернулися в її життя.

"Я вдячна за ще один шанс попрацювати з моїми блискучими друзями", - заявила вона.

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