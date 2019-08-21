Warner Bros. планує зняти нову частину “Матриці”
Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс візьмуть участь у зйомках нової - четвертої - частини фільму "Матриця".
Сценаристом і режисером майбутньої стрічки виступить Лана Вачовскі, яка знімала й попередні епізоди "Матриці".
Зйомки нової частини анонсував керівник студії Warner Bros. Picture Group Тобі Еммеріх.
"Лана - справжній візіонер, унікальний і творчий режисер. Ми в захваті від того, що вона пише сценарій для цієї частини, спродюсує і зніме її", - сказав Еммеріх.
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Перша частина "Матриці" вийшла на екрани у 1999 році і стала справжнім хітом. Стрічка розповідає про світ майбутнього, в якому реальність, де існують більшість людей, насправді є симуляцією.
У 2003 році вийшли ще дві частини трилогії: "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція".
У світовому прокаті фільми зібрали понад 1,6 мільярда доларів.
Чутки про вихід четвертої частини "Матриці" ходять з 2017 року.
У вівторок Лана Вачовскі сказала, що дуже рада, що персонажі "Матриці" повернулися в її життя.
"Я вдячна за ще один шанс попрацювати з моїми блискучими друзями", - заявила вона.
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