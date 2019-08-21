Вбивство матері та доньки інсценували, аби викрити замовника. Хто він?

Копирайт изображения Нацполіція Image caption Жінки зникли минулого тижня на шляху від Броварів до Києва

Українські правоохоронці заявили, що провели успішну спецоперацію з розкриття замовного вбивства на Київщині матері та її доньки.

Минулого тижня жінки виїхали на власному автомобілі з Броварів до Києва і зникли. Пізніше у лісі авто знайшли, але самих жінок - ні.

Виявилося, що їхнє вбивство замовили, але завдяки успішній спецоперації - жінки живі-здорові, кажуть в поліції. Підозрюваних затримали.

Як вони зникли?

18 серпня поліція Київщини оголосила у розшук двох зниклих жінок.

"31-річна Юлія Зайковська та її 53-річна мати, Надія Головач, виїхали на автомобілі Toyota, держномер АІ 2662 ЕЕ, з Броварів у напрямку столиці і зникли", - повідомили правоохоронці.

Дзвінок на спецлінію 102 про зникнення жінок надійшов від жителя Броварів.

"Чоловік повідомив, що його співмешканка та її матір виїхали вчора, 17 серпня о 20 годині у напрямку столиці. Вже за пів години вони перестали виходити на зв'язок".

Через цю подію поліція закликала всіх, хто бачив зниклих або має хоч якусь інформацію про їхнє місцеперебування, повідомити на 102. При цьому, до повідомлення додали фото матері і доньки.

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Інформацію швидко перехопили різні інформаційні ресурси.

Вже наступного дня поліція відзвітувала: правоохоронці знайшли автомобіль, на якому рухалися зниклі жінки. Toyota Rav4 стояла в хащах Броварського району.

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В салоні поліцейські виявили та вилучили документи на транспортний засіб, водійське посвідчення та особисті речі зниклих жінок.

"Під час огляду на автомобілі експерт виявив відбитки пальців та біологічні зразки", - повідомили у Нацполіції.

Зниклих жінок у авто не було, тому правоохоронці заявили, що пошуки продовжуються.

Успішна спецоперація

Вже за кілька днів ситуація отримала несподіваний поворот.

Увечері 20 серпня Генпрокуратура заявила, що вбивство двох жінок, які два дні тому зникли під Києвом, розкрито. Правоохоронці затримали 4 підозрюваних в організації та виконанні замовного вбивства.

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А вже зранку у середу стало відомо, що відбулося інсценування вбивства, а самі жінки - живі-здорові.

"Під час успішної спецоперації, а саме інсценування вбивства, яке спільно провели працівники СБУ, поліції та прокуратури Київської області, правоохоронці вийшли на групу замовників злочину", - повідомила Нацполіція.

У спецслужбі розповіли деякі деталі цієї справи. "Оперативники СБУ отримали інформацію, що мешканець Броварів, який є власником промислово-будівельної компанії, через посередника підшукує виконавця для здійснення вбивства. Встановлено, що зловмисник "замовив" колишню дружину та її доньку через судові спори щодо поділу майна після розлучення", - повідомили у Службі.

Згідно з інформацією, колишнє подружжя оскаржувало через суд право власності, зокрема на частки у бізнесі, нерухоме та рухоме майно, у тому числі на приватний літак.

В СБУ додали, що за вчинення вбивства "замовник, спільно зі своєю третьою дружиною, пропонував виконавцю 50 тисяч доларів США". Для попередження вбивства оперативники вивели посередника на умовного "кілера".

Для надання "доказів виконаного завдання" правоохоронці організували імітацію вбивства жінок. Для підтвердження "ліквідації жертв" замовнику зробили відповідні постановочні фото і оприлюднили інформацію про їхнє зникнення.

За місцями проживання затримали підозрюваного в організації злочину та його дружину. "Також на одній із вулиць Броварів затримано посередника, а у власному помешканні його дружину, з якою він був у змові".

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За місцем проживання затриманих провели обшуки, під час яких виявили та вилучили сім-картки операторів мобільного зв'язку та мобільні телефони, банківські картки, частину грошових коштів, якими, за даними правоохоронців, вони розраховувалися за вчинення замовного вбивства.

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