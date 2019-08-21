Іпотеку в Данії видають під від'ємні відсотки. Як таке можливо?

Копирайт изображения PA Media

Данський Jyske Bank - третій за розміром банк країни - пропонує іпотечні кредити за ставкою мінус 0,5% річних, тобто фактично буде доплачувати позичальникам, які вирішили придбати нове житло.

Це перший випадок у світовій практиці, коли іпотеку видають під від'ємні відсотки. Таким чином, щоб повністю повернути кредит, клієнту треба буде заплатити менше, ніж він позичав.

Від'ємну відсоткову ставку наразі пропонують тим, хто бере іпотеку на термін до 10 років: вона зафіксована в договорі, і впродовж цього періоду банк не має права змінювати умови кредиту і збільшувати платежі.

Данське відділення банку Nordea пообіцяло найближчим часом почати видавати безвідсоткову іпотеку (під 0% річних) терміном на 20 років, а 30-річні іпотечні договори укладати за фіксованою ставкою 0,5%.

"Безкоштовний сир"

Розуміючи, що для обивателя пропозиція повернути банку менше грошей, аніж він позичав, звучить доволі підозріло, Jyske Bank оприлюднив на своєму сайті спеціальну заяву з цього приводу.

Вона починається зі слів "Так, ви все правильно зрозуміли" і вже через кілька абзаців переходить до головного питання "Як таке можливо?".

На нього голова іпотечного департаменту відповідає дослівно так: "Я й сам не дуже це розумію. Ба більше - я особисто говорив, що такого бути не може. Проте ми провели детальні розрахунки, врахували всі ризики, і з'ясувалося, що від'ємна відсоткова ставка цілком навіть можлива".

Насправді клієнти Jyske Bank, ймовірно, все ж заплатять трохи більше, ніж позичили, оскільки їм доведеться додатково покрити деякі обов'язкові збори, а також юридичні витрати з укладання угоди. Хоча формально іпотечна ставка все одно буде від'ємною.

Окрім того, не можна виключати, що ціни на житло в Данії найближчими роками не будуть зростати, а навіть впадуть. В такому разі, виплативши кредит, новий власник квартири чи будинку або нічого не заробить, або взагалі втратить частину грошей.

Проте в цілому пропозиція все одно звучить доволі заманливо - особливо для тих, хто все одно найближчим часом збирався придбати житло або переоформити старий іпотечний кредит.

То як це можливо?

Хоча видача іпотечних кредитів "на користь позичальника" - новий термін у банківйцуській справі, його ніяк не можна назвати неочікуваним. І ось чому.

Зазвичай банки отримують гроші у вигляді вкладень під узгоджений відсоток - тобто вкладник (людина або організація) розраховує примножити свої капітали і отримати від банку більше, ніж поклав на рахунок.

Далі банк видає ці гроші у вигляді кредитів і вкладає в цінні папери - під більший відсоток, аби забезпечити обіцяний клієнту приріст і водночас покрити власні витрати.

Проте останніми роками в деяких країнах - таких як Данія, Швеція або Швейцарія - ця звична система працює зі зворотним знаком. Інфляція там дуже низька (у Данії, приміром, вона коливається на рівні 0,2%), а економіка зростає достатньо повільно, тому вартість кредитів впала настільки, що банки більше не здатні забезпечити приріст вкладених грошей.

Копирайт изображения Getty Images

Тому, щоб покрити власні витрати, банки змушені витрачати гроші клієнтів - а отже, запроваджувати нульові і навіть від'ємні відсотки за депозитами. Приміром, швейцарський банк UBS у серпні оголосив, що віднині буде знімати з великих вкладників по 0,6% на рік. Тобто їхні вкладення щомісяця будуть не збільшуватися, а зменшуватися.

З одного боку, звісно, тримати гроші в банку в таких умовах невигідно. З іншої - знімати їх з рахунків, щоб інвестувати кудись на більш вигідних умовах, теж доволі проблемно, до того ж пов'язано зі зростанням ризиків. Тому більшість вкладників все ж обирають синицю в руках - нехай вона трохи й худне з кожним роком.

У комерційних банках Данії до від'ємних ставок поки не дійшло, але в тому-таки Jyske Bank вклади вже давно приймають під 0% річних - і думають послідувати прикладу швейцарців і встановити від'ємну ставку (просто ніхто не хоче робити цього раніше за конкурентів).

З цієї точки зору від'ємні ставки за кредитами, зокрема й іпотечними, виглядають цілком логічно.

Jyske Bank може розмістити вільні кошти на депозиті під мінус 0,65% річних (під такий відсоток гроші приймає данський центробанк), і йому вигідніше віддати їх в іпотеку під мінус 0,5% - втрати будуть меншими.

До того ж банк залучає депозити за від'ємними ставками нижче 0,5%. І тут прибуток, якщо розмістити ці гроші нехай і з від'ємною прибутковістю, але з позитивною різницею.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!