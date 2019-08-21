Експомічниця Де Ніро за 4 дні на роботі подивилася 55 серій "Друзів". З нею судяться

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Продюсерська компанія Роберта Де Ніро Canal Productions подала до суду на свою колишню працівницю. Її звинувачують в нецільовому використанні коштів фірми, а також у тому, що на робочому місці вона не працювала, а дивилася Netflix.

Canal Productions вимагає, аби Чейс Робінсон сплатила їм близько шести мільйонів доларів компенсації.

Автори позову стверджують, зокрема, що жінка зловживала корпоративними коштами, самовільно витрачала бонусні милі Роберта де Ніро для власних авіаперельотів, рідко з'являлася в офісі, а коли з'являлася - дивилася серіали.

Якщо вірити акаунту пані Робінсон на сайті LinkedIn, до Canal Productions вона приєдналася у 2008 році - за даними видання Variety, її взяли на посаду асистентки Роберта Де Ніро.

З 2017 року вона працювала віцепрезидентом компанії з питань продакшену та фінансів. Її обов'язки передбачали, зокрема, що вона слідкуватиме за тим, як використовується бюджет фірми.

У судових документах йдеться, що зарплатня пані Робінсон у 2019 році становила 300 тисяч доларів на рік. Вона залишла компанію у квітні.

Робінсон що поки публічно не висловлювалася щодо цієї ситуації. На прохання BBC прокоментувати звинувачення на свою адресу вона не відповіла.

"55 серій серіалу "Друзі" за чотири робочих дні"

У позові йдеться, що Робінсон проводила "астрономічну кількість часу" на робочому місці за переглядом Netflix.

У січні, кажуть у Canal Productions, вона за чотири робочих дні переглянула 55 епізодів серіалу "Друзі". У березні - 20 епізодів серіалу "Уповільнений розвиток" і 10 серій "Шиттс Крік".

"Перегляд шоу на Netflix жодним чином не входив до обов'язків і зони відповідальності пані Робінсон - згідно з наявною інформацією, вона робила це задля власної розваги і задоволення у час, який оплачувався як робочий", - йдеться в позові.

Окрім того, жінку звинувачують у витраті тисяч доларів компанії на покупки в магазинах і ресторанах, а також на оплату таксі.

У квітні в своєму прощальному листі вона назвала звинувачення в зловживанні бюджетом Canal Productions "смішними".

За словами юристів компанії, пізніше Робінсон також сама для себе підготувала рекомендаційний лист, але Роберт Де Ніро підписувати його відмовився.

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