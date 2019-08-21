Кокаїн в рекреаційних цілях. У Мексиці це дозволили, але лише двом людям

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Мексиканський суд вперше в історії країни дозволив двом людям вживати кокаїн в рекреаційних цілях.

У рішенні суду йдеться, що ці люди, імена яких не називаються, мають право "зберігати, транспортувати і вживати кокаїн", але не продавати його.

Про це повідомляє організація Mexico United Against Crime (MUCD), яка назвала судовий вердикт "історичним кроком".

До того, як рішення суду набуде чинності, його ще має схвалити колегія суддів вищої інстанції.

При цьому, навіть якщо вирок підтвердять, він стосуватиметься лише двох конкретних людей.

У заяві, оприлюдненій у вівторок, організація Mexico United Against Crime заявила, що це рішення - позитивний крок на шляху вироблення в країні нової наркополітики.

У MUCD наполягають, що стратегія заборон вже давно довела свою неефективність. Натомість декриміналізація вживання наркотиків дозволить правоохоронним органам переорієнтувати свої зусилля на більш важкі злочини - зокрема, вбивства, викрадення людей тощо.

Мексика давно страждає через постійні конфлікти з наркокартелями. Щороку в країні вбивають тисячі людей, які мають стосунок до наркоторгівлі.

У 2018 році цей показник сягнув 33 341 смерті - за даними місцевої Ради з міжнародних відносин, це на 15% більше, ніж у 2017 році.

Впродовж останніх років Мексика поступово відходить від суворих підходів до наркополітики. Раніше Верховний суд Мексики вже дозволив вживання марихуани в рекреаційних цілях - щоправда, лише в окремих випадках.

Президент країни Андрес Мануель Лопез Обрадор, політик лівих поглядів, який вступив на посаду у грудні минулого року, обіцяв радикальні зміни щодо того, як влада будуватиме боротьбу з наркотиками.

За його словами, замість арештів влада зосередить увагу на примусовому лікуванні наркозалежних.

Пропрезидентська партія "Рух національного відродження" вже презенутвала закон про легалізацію вживання канабісу в рекреаційних цілях.

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