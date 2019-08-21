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Ліси у бразильській Амазонії горять вже 16 днів. Кількість пожеж у найбільшому лісі планети у порівнянні з минулим роком різко зросла. Причина значної частини загорянь - люди.

Бразильський державний космічний центр INPE відзвітував про рекордне зростання кількості осередків займання бразильських дощових лісах.

З початку цього року агентство зареєструвало понад 70 тис. осередків займання, а з четверга минулого тижня супутники помітили 9507 нових пожеж.

Це на 83% більше, ніж у минулому році, заявили в агентстві. Більшість осередків знаходиться у районі басейну Амазонки.

Затемнення і дощ з попелом

У вівторок небо у Сан-Паулу застелив чорний дим. "День наче перетворився у ніч", - розповідає BBC мешканець міста Жанвітор Діас. Twitter заполонили відповідні фотографії.

"Чудова фотографія нічного життя Сан-Паулу? Ні, це о третій годині дня", - написав один з користувачів.

Зібрана жителями в той день дощова вода була чорною.

Пропустити Twitter допис , автор: @shannongsims There’s more: some São Paulo residents collected rain yesterday when the sky turned dark (from a combination of a cold front & forest fires thousands of miles away). This is what it looked like, & they say it smelled like smoke. 😳https://t.co/Oxbv4AN0Ku — Shannon Sims (@shannongsims) 21 серпня 2019 р.

Молитва за Амазонію

В Інституті біологічних наук Університету Сан-Паулу дійшли висновку, що вода почорніла через концентрацію золи та попелу в атмосфері. Сан-Паулу знаходиться далеко від дощових лісів - на тисячі кілометрів на південь від них. Проте деякі експерти вважають, що дим дійшов до міста, подолавши ці відстані.

"Дим виник не від пожеж у регіоні Сан-Паулу, а від дуже щільних і масштабних пожеж, які відбулися кілька днів тому в штаті Рондонія і на території Болівії", - заявила в інтерв'ю газеті Globo представник метеорологічного центру Climatempo Жозель Пегорьє.

У INPE, втім, вважають, що дим навряд чи міг подолати таку відстань і не розсіятися. "Щоб таке сталося, пожежа має бути вкрай інтенсивною. Найчастіше так буває з димом від вулканів", - говорить метеоролог агентства.

Хай там як, користувачі у Twitter пов'язали затемнення і дощ з попелом із пожежами в лісах Амазонії. Соцмережі вибухнули закликами загасити пожежі. Хештег #PrayforAmazonia (# МолисьЗаАмазонію) набирає популярність.

Мільйонерів, знаменитостей та корпорації просять втрутитися, а ЗМІ дорікають в тому, що вони ігнорують поступове зникнення "легень планети".

Що відбувається?

Лісові пожежі на півночі Бразилії тривають вже не перший тиждень. 12 серпня штат Амазонас оголосив надзвичайний стан через те, що пожежі виникають все частіше.

У штаті цього року зафіксували 1699 осередків займання, причому 80% з них - у липні.

Копирайт изображения NASA Image caption На знімках з супутника видно, що дим покриває значну частину лісів на півночі Бразилії

За даними афілійованого з INPE проєкту Queimadas, який спостерігає за осередками займання у реальному часі, зараз близько третини з них на території Бразилії знаходиться в північній частині - там, де ліси.

Копирайт изображения queimadas.dgi.inpe.br/ Image caption Мапа осередків займання у Бразилії станом на 20 серпня

Копирайт изображения atmosphere.copernicus.eu Image caption Дані європейської системи Сopernicus по викидах вуглекислого газу на 19 серпня 2019 року

Водночас, за офіційними записами INPE, цьогорічний серпень складно назвати рекордним.

Поки в цьому місяці зареєстровано 35590 осередків займання, хоча цифра з усією ймовірністю буде рости.

У порівнянні з серпнем 2018 року (22774 вогнища) дійсно можна відзначити різке зростання, проте якщо взяти середню цифру за всі роки підрахунку (46659), то цьогорічний серпень до неї не дотягує.

Максимальна кількість серпневих пожеж за всі роки підрахунку була у 2007 році - тоді зафіксували 91 085 осередків займання.

"Капітан-бензопила"

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Раніше я був Капітаном Бензопилою. Тепер я Нерон, який спалює ліс Амазонки", - коментує звинувачення на свою адресу президент Бразилії Болсонару

Деякі екологи безпосередньо пов'язують зростання кількості пожеж з політикою нещодавно обраного президента Жаіра Болсанару.

Екологічна організація Greenpeace пов'язує зростання кількості пожеж із зусиллями щодо очищення від лісу територій для розвитку видобувних підприємств або звільнення землі під ферми.

Вогонь - основний інструмент для знищення лісів, який використовують місцеві жителі, зазначають в Greenpeace.

10 і 11 серпня, за даними організації, фермери на південному заході штату Пара влаштували "День вогню". Вони одночасно розпалили вогонь у декількох частинах лісу.

В результаті кількість осередків займання у районі міста Ново-Прогресо за одну ніч виросла в чотири рази.

Копирайт изображения Reuters Image caption Вогонь - основний інструмент бразильських фермерів у знищенні лісів

"Ті, хто знищують ліси і район Амазонки, надихаються діями і риторикою уряду Болсонару, який займається демонтажем екологічної політики країни", - говорить представник організації Даніклі Агьяр.

Президент Болсонару скептично ставиться до питань збереження навколишнього середовища.

У липні Національний інститут космічних досліджень опублікував звіт, в якому йдеться про те, що за рік темпи знищення лісів Амазонки збільшилися на 88%.

Однак президент публічно поставив під сумнів висновки, які містяться в цьому звіті.

Болсонару кілька разів коментував лісові пожежі і звинувачення на свою адресу.

Копирайт изображения Reuters Image caption За рік темпи знищення лісів Амазонії збільшилися на 88%, заявив Національний інститут космічних досліджень

"Раніше я був Капітаном Бензопилою. Тепер я Нерон, який спалює ліс Амазонки", - іронізував він у відповідь на питання про претензії екологів. Це тому, пояснив він, що у фермерів почався сезон випалювання лісів.

У середу Болсонару знову поставили це питання. На цей раз він був трохи більш прямолінійний.

"Все вказує на те, що ліс у Бразилії підпалюють закордонні неурядові організації", - заявив Болсонару на прес-конференції.

У відповідь на питання про те, чи є у нього якісь докази на користь цієї версії, він, як повідомляє агентство Reuters, сказав, що немає "жодних письмових записів" щодо підозр.

"Отже, це могли б бути... я це не стверджую достеменно, кримінальні дії представників неурядових організацій, які намагаються налаштувати проти мене, проти уряду Бразилії. Але це війна, з якою ми стикаємося", - заявив він в середу у прямому ефірі у Facebook.