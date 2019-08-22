В Іспанії чоловіка підозрюють в зйомці відео під спідницями 550 жінок

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У Мадриді заарештували чоловіка, якого підозрюють в тому, що він займався апскьортингом - зняв відео під спідницями понад 550 жінок та розмістив більшу частину зйомок в інтернеті.

53-річний колумбієць, за інформацією поліції, міг знімати відео на мобільний телефон, захований у рюкзаку.

Поліція каже, що після цього він завантажив щонайменше 283 відеозаписи на порносайти, які набрали мільйони переглядів.

Багато хто з 555 жертв - дехто з них були неповнолітніми - стали мішенню у столичному метрополітені.

Чоловіка звинувачують в зйомках відео під спідницями щодня з минулого літа, коли він почав завантажувати вміст в інтернет.

За інформацією поліції, підозрюваний також міг знімати відео у супермаркетах, іноді розмовляючи з жінками, аби отримати чіткіші відеозаписи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Більшість жінок стали жертвами апскьортингу у метро

Поліція почала стежити за підозрюваним та заарештувала його під час апскьортингу жінки в метро.

У відео, опублікованому у Twitter, Національна поліція назвала підозрюваного "одним із найбільших хижаків, який порушував особистий простір жінок".

Під час обшуку вдома у затриманого поліція виявила ноутбук та жорсткі диски із сотнями відеозаписів. На його власному вебсайті було 3519 підписників.

Підозрюваного арештували.

В Іспанії апскьортинг вважається сексуальним насильством, і злочинців можуть відправити до тюрми.

Раніше апскьортинг став кримінальним злочином в Англії та Уельсі після кампанії, яку проводила письменниця Джина Мартін.