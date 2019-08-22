Зеленський прокоментував можливе повернення Росії до G8
Володимир Зеленський у ніч на четвер прокоментував інформацію про можливе повернення Росії до "Великої вісімки".
Напередодні ЗМІ повідомили, що президенти США та Франції обговорили можливість запросити Росію до участі у саміті цього об'єднання в 2020 році.
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"З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни", - написав президент України у своєму Facebook.
За його словами, повернення Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків буде "справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії".
Напередодні телеканал CNN з посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації президента США повідомив, що треба запросити Росію до участі в саміті країн "Великої сімки" в 2020 році. Таким чином, буде відновлено формат "Велика вісімка".
На цю інформацію вже відреагувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель та прем'єр Британії Борис Джонсон. Обоє вони не згодні з такою ініціативою.
Пані Меркель пов'язала повернення Росії до G8 з виконанням Мінських домовленостей, а британський прем'єр підтримав лідерку Німеччини та, окрім України, ще згадав події у Солсбері.
Велика вісімка - міжнародний клуб, що об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію.
Після анексії Криму у 2014 році Росію виключили з цього об'єднання, в результаті чого клуб збирався як "Велика сімка".
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