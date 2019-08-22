Forbes назвав найбагатших акторів

Копирайт изображения Getty Images

Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найбагатших акторів. Цього разу його очолив Двейн "Скеля" Джонсон.

В минулому рейтингу він був другим після Джорджа Клуні, який цього разу взагалі випав з топ-10 найбагатших акторів.

Двейн Джонсон заробив минулого року 89,4 млн доларів.

У п'ятницю Forbes опублікує список найбагатших актрис минулого року.

Копирайт изображения EPA/GETTY

Також в новому рейтингу на друге місце вийшов Кріс Гемсворт із заробітком у 76,4 млн доларів.

Бредлі Купер увійшов до топ-10 вперше з 2015 року - більшою мірою завдяки своїй режисурі, співавторству та головній ролі у фільмі "Народження зірки", який отримав премію "Оскар". Він посів шосте місце зі своїми 57 млн доларів.

За останній рік Вілл Сміт трохи знизився у рейтингу, його заробіток склав 35 млн доларів, він посів 10 місце.

А от серйозний стрибок в рейтингу зробив індійський актор Акшай Кумар - він посів четверте місце із заробітком 65 млн доларів.

Список Forbes найбагатших акторів-чоловіків 2018 року:

Двейн Джонсон - $89,4 млн

Кріс Гемсворт - $76,4 млн

Роберт Дауні-молодший - $66 млн

Акшай Кумар - $65 млн

Джекі Чан - $58 млн

Бредлі Купер - $57 млн

Адам Сендлер - $57 млн

Кріс Еванс - $43 млн

Пол Радд - $41 млн

Вілл Сміт - $35 млн

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!