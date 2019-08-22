YouTube заблокував бої роботів за "жорстокість до тварин". Але не надовго

YouTube заблокував сотні відео через нібито показ "навмисного заподіяння страждань тваринам або примушення тварин до бою". Частину відеороликів потім відновили.

Сара Похорецькі з Массачусетського технологічного інституту заявила, що фільм про її робота, який було видалено в понеділок, "загадково знову з'явився" у вівторок.

YouTube визнав свою помилку. Речниця компанії сказала: "Маючи велику кількість відео на сайті, іноді ми припускаємось помилок".

Вона додала, що інші відео, які були так само помилково видалені, теж відновлять.

Копирайт изображения Sarah Pohorecky Image caption Діти спостерігають за боями роботів

Науковий працівник Массачусетського технологічного інституту Джеймісон Го сказав, що втратив дев'ять відеороликів, інші втратили сотні.

Копирайт изображения Sarah Pohorecky

"Сьогодні сумний день", - написав він у своєму Facebook.

"Робітники по всьому світу сердито обурювалися, адже алгоритм YouTube помилково визначив відеоролики про бої роботів як "жорстокість до тварин" та "бої півнів", - сказав Джеймісон Го.

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