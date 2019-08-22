Картку Apple можуть пошкодити гаманці та джинси
Apple порадила власникам своєї нової кредитної картки тримати її якомога далі від виробів зі шкіри та деніму.
Зберігання карти в шкіряному гаманці або у кишені джинсів може спричинити "постійне знебарвлення".
Apple Card - це кредитна картка матово-білого кольору, виготовлена з титану. Вона була створена такою, аби виділятися у порівнянні з іншими картками.
Користувачі соцмереж почали жартувати з компанії, дізнавшись, що картка може так легко пошкодитися.
Apple опублікувала посібник, в якому радить клієнтам, як "безпечно зберігати та носити" їхню Apple Card.
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Посібник попереджає, що зберігання картки Apple разом з іншими кредитними картками може подряпати та пошкодити її.
"Я можу сказати, що за два місяці картки в моєму шкіряному гаманці вона більше не виглядає гарною", - сказав один зі співробітників Apple у Twitter.
Співробітники Apple змогли отримати такі картки перед тим, як вони стали доступними широкій громадськості.
Наразі кредитні картки Apple доступні тільки клієнтам у США.
Раніше компанію вже критикували за те, що вона робила продукти, які чудово виглядають, але легко пошкоджуються при щоденному використанні.
"Я отримав нову уніформу для користування моєю Apple Card", - пише у Twitter Джейсон Хіршхорн, який опублікував фото чоловіка в комбінезоні.
"Apple випустить "Apple Card для одягу" у 2020 році. 789 доларів", - жартує інший користувач Енджел Бернар.
Кредитна картка Apple була створена за сприяння Goldman Sachs та MasterCard.
Про її створення оголосили у березні. Компанія також анонсувала тоді нову платформу для потокового телебачення, ігровий портал та розширений новинний додаток.
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