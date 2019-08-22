Росія та Україна обговорюють обмін за формулою 33 на 33 - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption За інформацією джерел кількох видань, українських моряків, захоплених у Керченській протоці, готують до обміну

Росія та Україна попередньо домовилися про обмін затриманих та засуджених українців на росіян за формулою 33 на 33. Про це повідомляють російське видання РБК та "Настоящее время" з посиланням на джерела.

За даними джерел "Настоящего времени", у переліку людей, яких можуть звільнити росіяни 24 українські моряки, захоплені у листопаді 2018 року, журналіст Роман Сущенко та Станіслав Клих.

Водночас адвокат кількох затриманих в Україні росіян Валентин Рибін повідомив BBC News Україна, що не може підтвердити формулу обміну "33 на 33": "Не можу підтвердити цю інформацію. Мені невідомі ці списки і я не знаю, хто туди входить".

"Настоящее время" повідомляє, що формулу обміну 33 на 33 журналістам підтвердив український адвокат Ігор Свінціцький, який представляє інтереси колишнього бійця "Беркуту" Олександра Саттарова. За його словами, Саттарова обміняють на одного з українських моряків, а формулу 33 на 33 вже затвердили в Офісі президента України та у Кремлі.

Адвокат Валентин Рибін підтвердив "Настоящему времени", що його підзахисних готують до обміну.

"Мої підзахисні проходять процесуальні процедури, внаслідок яких вони зможуть вільно залишити територію України. Ми готуємося до обміну і сподіваємося, що він пройде у найближчий час", - заявив він.

Серед тих, кого пропонує звільнити Росія, за даними "Настоящего времени", Максим Одинцов та Олександр Баранов - колишні українські військові, які перейшли 2014 року до лав російської армії і були звинувачені у державній зраді, Ігор Кімаковський, якого звинувачували у зборі інформації для російський спецслужб, Євгеній Мефьодов - фігурант справи про заворушення 2 травня 2014 року в Одесі.

Максим Одинцов, Олександр Баранов та Євгеній Мефьодов є підзахисними авдоката Валентина Рибіна.

Російське видання РБК повідомляє, що серед росіян, яких мають намір обміняти, не буде головреда українського відділення "РИА Новости" Кирила Вишинського. За словами джерела видання, в Москві вважають принциповим його звільнення поза процесами обміну.

21 серпня про можливий обмін до кінця серпня з посиланням на джерела написало російське видання "Коммерсант". Джерело видання, ознайомлене з процесом перемовин, не змогло відповісти на питання, чи готують до обміну режисера Олега Сенцова, засудженого у Росії на 20 років тюрми.

Звідки з'явилася інформація про обмін

За неофіційними даними, п'ятьох людей, яких Україна і міжнародна спільнота вважає політичними в'язнями, нещодавно перевели до слідчого ізолятора Лефортово у Москві.

Російські правозахисники твердять, що 20 серпня передали до Лефортово продукти п'ятьом політв'язням: Миколі Карп'юку, Станіславу Клиху, Володимиру Балуху, Олександрові Кольченку та Павлу Грибу, і працівники СІЗО їх прийняли.

21 серпня російське агентство "Інтерфакс" також повідомило із посиланням на власні джерела, що українських громадян перевели до Лефортово і що може йтися про обмін вже найближчим часом.

Ще раніше правозахисники Марк Фейгін та Микола Полозов повідомляли, що із місць відбуття покарань зникли Володимир Балух, Олександр Кольченко та Микола Карп'юк, проте відмовлялися від коментарів із поясненням: "щоб не нашкодити".

Українські та російські ЗМІ пишуть, що насправді обмін може бути масштабнішим. У Лефортово, за неофіційними даними правозахисників, утримуються й інші українські громадяни.

"Не здивуюся, якщо ближчим часом відбудеться обмін утримуваних осіб", - сказав директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чесноков, коментуючи виданню "Актуальные комментарии" підготовку зустрічі "нормандського формату".

Копирайт изображения Getty Images Image caption За інформацією правозахисників, у Лефортово перевезли кількох українських політв'язнів

"Хоча це і не питання "нормандського формату", а швидше двосторонніх стосунків Росії та України, як і вся ця азово-керченська історія", - додав Олексій Чесноков, якого вважають близьким до помічника президента РФ Владислава Суркова.

Поки що повідомляють про переведення до Лефортово п'ятьох українців, які отримали великі терміни покарання.

Серед них:

Микола Карпюк був арештований у березні 2014 року, його звинуватили у бандитизмі та участі в першій чеченській війні. У 2016 році був засуджений до 22,5 років ув'язнення.

Станіслав Клих також був зарештований в Росії, у серпні 2014 року, під час відвідин своєї подруги в Орлі. Звинувачення і покарання - ті ж самі, що і у Миколи Карп'юка - участь у чеченській війні і 22,5 роки в'язниці.

Олександр Кольченко арештований у Криму зі звинуваченнями в антиросійській діяльності. У серпні 2015 року його засудили до 10 років в'язниці. Проходив у справі разом із Олегом Сенцовим, якого засудили до 20 років тюрми.

Володимир Балух - кримський фермер і активіст, який відмовився від автоматичного переходу до громадянства Росії, а на даху свого будинку вивісив український прапор. Засуджений до майже п'яти років ув'язнення.

Павло Гриб був затриманий у Білорусі у серпні 2017 року і перевезений до Росії. У березні цього року - засуджений російським судом до шести років ув'язнення за звинуваченнями у сприянні тероризму.

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