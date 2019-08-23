Чому Борис Джонсон поклав ногу на стіл Макрона?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Джонсон поклав ногу на стіл під час розмови з французьким президентом

Борис Джонсон здійснив свій перший закордонний візит як прем'єр-міністр Великої Британії: спочатку він поїхав до Німеччини, а потім - до Франції.

У Парижі на зустрічі з президентом Еммануелем Макроном Джонсон обговорив процедуру "брекзиту".

Переговори пройшли в неформальній атмосфері - британський прем'єр навіть поклав ненадовго ногу на кавовий столик в Єлисейському палаці.

Соціальні мережі вибухнули критикою, користувачі назвали Джонсона "хамом" і "неуком".

Копирайт изображения Reuters Image caption Джонсон поклав ногу на столик під час зустрічі з президентом Макроном в Елисейському палаці

Але, як виявилося, все набагато простіше. Якщо подивитись відеозапис цієї зустрічі, то можна помітити, що Джонсон поставив ногу на столик у відповідь на жарт Еммануеля Макрона.

За словами кореспондента Sky News Тома Райнера, Макрон пожартував, сказавши, що якщо Джонсон хоче відчувати себе більш вільно, то столик можна використовувати як підставку для ніг. Що Джонсон і зробив.

Французька преса теж не побачила нічого особливого в поведінці британського прем'єра.

"Ні, Борис Джонсон не образив Францію, виставивши свій черевик перед Еммануелем Макроном", - пише газета Le Parisien. "Люди в інтернеті швидко реагують на події, а іноді занадто швидко", - додає газета.

Макрон на поведінку Джонсона відреагував з посмішкою.

Також під час цього візиту увагу журналістів привернуло рукостискання лідерів. Еммануель Макрон схопив руку Джонсона і став її не просто тиснути, а міцно затискати обома руками.

Все це рукостискання тривало досить довго.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Журналісти звернули увагу на міцне рукостискання Макрона. Пишуть, що він ледь не відірвав руку британському прем'єру

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