Який український фільм висунули на Оскар

Копирайт изображения КАДРИ З ФІЛЬМУ EVGE ("ДОДОМУ") Image caption Фільм розповідає про трагедію кримськотатарської родини

Український Оскарівський комітет висунув на найпрестижнішу нагороду в кінематографі фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва.

Це стрічка про кримськотатарську родину, про повернення додому та про те, як тяжкі часи об'єднують людей.

Роуд-муві й кіно про дорослішання

"Додому" - це український драматичний фільм 2019 року з Ахтемом Сеітаблаєвим у головній ролі. Світова прем'єра стрічки відбулася 22 травня 2019 року на 72-му Каннському кінофестивалі, де вона брала участь в конкурсній програмі "Особливий погляд".

Це фільм про кримських татар. У героя Мустафи помирає син. Батько приїжджає до Києва, куди його обидва сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати вдома, в Криму за мусульманськими традиціями.

"Додому" (Evge) - це маленький фільм з високим почуттям власної гідності, роуд-муві, яке протиставляє сувору традицію і відчайдушну юність, довгу пам'ять батька і впевненість сина, що життя починається з чистого аркуша", - пише у своїй рецензії про фільм журналіст і телекритик Олексій Тарасов.

Для кримськотатарського режисера - це перший повнометражний фільм, який вже встигли показати в Каннах.

"Анексія Криму і війна на Донбасі - це фон, на якому розвиваються події, але в центрі сюжету - стосунки всередині родини, конфлікти поколінь", - розповів Наріман Алієв.

Копирайт изображения КАДРИ З ФІЛЬМУ EVGE ("ДОДОМУ")

"Для мене ця історія є частково особистою, тому що у мене загинув рідний брат 9 років тому. Це така посвята, як моїм батькам, так і моєму брату. Коли займаєшся кіно, то рефлексуєш, що з тобою було у житті. Це кіно про певне дорослішання, про те, як тяжкі часи об'єднують".

Останні сцени фільму, які за сценарієм відбуваються в Криму, знімали неподалік півострова, у селі Стрілкове на Арабатській стрілці.

Копирайт изображения КАДРИ З ФІЛЬМУ EVGE ("ДОДОМУ")

Номінації та нагороди

На 72-му Каннському кінофестивалі цього року фільм був у номінації в конкурсній програмі "Особливий погляд".

На 15-му Міжнародному кінофестивалі в Бухаресті стрічка отримала гран-прі за найкращий фільм, а на Одеському кінофестивалі цього року - нагороду "Золотий Дюк".

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