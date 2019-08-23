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Володимир Зеленський сподівається, що найближчими днями будуть результати обміну затриманих та засуджених українців на росіян.

"Ми чекаємо результатів крок за кроком. Перші результати повинні бути вже в найближчі дні. Не хочу загадувати ", - сказав він журналістам у п'ятницю.

Президент запевнив, що особисто займається цим питанням і закликав ЗМІ не піддаватися чуткам.

"Я працюю над цим вже два місяці. Дайте мені виконати свою роботу", - сказав він.

Також російські ЗМІ повідомили, що до України приїхала уповноважена з питань прав людини в Росії Тетяна Москалькова. Мету візиту в офісі російського омбудсмена не уточнили.

Тим часом українська омбудсмен Людмила Денісова перебуває у відрядженні в Росії.

Обмін 33 на 33

Напередодні російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Україна та Росія попередньо домовилися про обмін затриманих та засуджених українців на росіян за формулою 33 на 33.

За даними джерел "Настоящего времени", у переліку людей, яких можуть звільнити росіяни 24 українські моряки, захоплені у листопаді 2018 року, журналіст Роман Сущенко та Станіслав Клих.

Видання пише, що цю формулу обміну 33 на 33 журналістам підтвердив український адвокат Ігор Свінціцький, який представляє інтереси колишнього бійця "Беркуту" Олександра Саттарова. За його словами, Саттарова обміняють на одного з українських моряків.

Серед тих, кого пропонує звільнити Росія, за даними "Настоящего времени", Максим Одинцов та Олександр Баранов - колишні українські військові, які перейшли 2014 року до лав російської армії і були звинувачені у державній зраді, Ігор Кімаковський, якого звинувачували у зборі інформації для російських спецслужб, Євгеній Мефьодов - фігурант справи про заворушення 2 травня 2014 року в Одесі.

Російське видання РБК повідомляє, що серед росіян, яких мають намір обміняти, не буде головреда українського відділення "РИА Новости" Кирила Вишинського. За словами джерела видання, в Москві вважають принциповим його звільнення поза процесами обміну.

Водночас адвокат кількох затриманих в Україні росіян Валентин Рибін повідомив BBC News Україна, що не може підтвердити формулу обміну "33 на 33": "Не можу підтвердити цю інформацію. Мені невідомі ці списки і я не знаю, хто туди входить".

Звідки з'явилася інформація про обмін

За неофіційними даними, п'ятьох людей, яких Україна і міжнародна спільнота вважають політичними в'язнями, днями перевели до слідчого ізолятора Лефортово у Москві.

Російські правозахисники твердять, що 20 серпня передали до Лефортово продукти п'ятьом політв'язням: Миколі Карп'юку, Станіславу Клиху, Володимиру Балуху, Олександрові Кольченку та Павлу Грибу, і працівники СІЗО їх прийняли.

Російське агентство "Інтерфакс" повідомило із посиланням на власні джерела, що українських громадян перевели до Лефортово, оскільки їх готують до обміну вже найближчим часом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За інформацією джерел кількох видань, українських моряків, захоплених у Керченській протоці, готують до обміну

Українські та російські ЗМІ пишуть, що насправді обмін може бути масштабнішим. У Лефортово, за неофіційними даними правозахисників, утримуються й інші українські громадяни.

"Не здивуюся, якщо ближчим часом відбудеться обмін утримуваних осіб", - сказав директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чесноков, коментуючи виданню "Актуальные комментарии" підготовку зустрічі "нормандського формату".

"Хоча це і не питання "нормандського формату", а швидше двосторонніх стосунків Росії та України, як і вся ця азово-керченська історія", - додав Олексій Чесноков, якого вважають близьким до помічника президента РФ Владислава Суркова.

Поки що повідомляють про переведення до Лефортово п'ятьох українців, які отримали великі терміни покарання.

Серед них:

Микола Карпюк був арештований у березні 2014 року, його звинуватили у бандитизмі та участі в першій чеченській війні. У 2016 році був засуджений до 22,5 років ув'язнення.

Станіслав Клих також був заарештований в Росії, у серпні 2014 року, під час відвідин своєї подруги в Орлі. Звинувачення і покарання - ті ж самі, що і у Миколи Карп'юка - участь у чеченській війні і 22,5 роки в'язниці.

Олександр Кольченко арештований у Криму зі звинуваченнями в антиросійській діяльності. У серпні 2015 року його засудили до 10 років в'язниці. Проходив у справі разом із Олегом Сенцовим, якого засудили до 20 років тюрми.

Володимир Балух - кримський фермер і активіст, який відмовився від автоматичного переходу до громадянства Росії, а на даху свого будинку вивісив український прапор. Засуджений до майже п'яти років ув'язнення.

Павло Гриб був затриманий у Білорусі у серпні 2017 року і перевезений до Росії. У березні цього року - засуджений російським судом до шести років ув'язнення за звинуваченнями у сприянні тероризму.

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