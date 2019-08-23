Нова і дешева. Супертаблетка допоможе боротися з інфарктами та інсультами

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідники з Британії та Ірану кажуть, що таблетка дуже дієва і дуже дешева

Як показують дані нового дослідження, щоденна доза комбінованої таблетки з чотирьох препаратів може скоротити кількість інфарктів та інсультів на третину.

До її складу входить аспірин, статин, який знижує рівень холестерину та ще два препарати, які знижують тиск.

Медики в Британії та Ірані стверджують, що ця політаблетка надзвичайно дієва, а коштує копійки.

Вони рекомендують видавати її всім літнім людям, які досягли певного віку, особливо в бідних країнах, де у лікарів менше можливостей оглянути пацієнта і надати індивідуальну допомогу.

Ішемічна хвороба серця та інсульт є основними причинами смертності в усьому світі; від них щороку помирає понад 15 млн людей.

Куріння, надмірна вага і недостатня фізична активність підвищують ризик розвитку серцевих хвороб.

Нові висновки лікарів зроблені на основі дослідження звичок 6 800 людей зі 100 іранських сіл та населених пунктів і опубліковані в медичному журналі "Ланцет".

Половині учасників дослідження давали політаблетку та рекомендації, як поліпшити свій спосіб життя, тоді як інший половині пропонували лише усні рекомендації.

Після п'яти років досліджень медики виявили:

◾ 202 серцеві напади у 3 421 людини, яким давали політаблетку;

◾ 301 - у 3 417 людей, які не отримували політаблетку.

Виходить, що цей профілактичний препарат запобіг розвитку серйозної серцево-судинної хвороби у однієї людини з 35-ти.

"Ми надали ці висновки країнам, що розвиваються, і країнам із середнім рівнем доходів, - а це досить пристойна кількість країн, - де це варто врахувати", - сказав ВВС професор Том Маршалл з університету Бірмінгема.

Також під час дослідження виявили, що нова політаблетка істотно знижувала рівень холестерину, проте майже не впливала на кров'яний тиск.

Ліки видавали людям старшим за 50 років незалежно від того, чи були у них проблеми з серцем в анамнезі чи ні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Третина британців не знає, що має підвищений тиск

"З огляду на доступність цієї політаблетки, є всі шанси поліпшити профілактику серцево-судинних захворювань, які є причиною смерті номер один в світі, і запобігти їхньому розвитку", - зазначив доктор Нізал Саррафжадеган з Ісфаханського університету медичних наук в Ірані.

Ідея виробництва такої профілактичної політаблетки виникла в 2001 році, проте дослідження її ефективності провели вперше.

У Британії та інших розвинених країнах у лікарів є доступ до різних препаратів, зокрема і до статинів, а також можливість оцінити специфічні потреби кожного пацієнта.

"У Британії перевага цієї політаблетки не буде настільки істотною. Потрібні будуть клінічні дослідження, щоб оцінити всі її перевага в порівнянні з тим, що доступне зараз", - говорить професор Маршалл.

Ці ліки поки не мають дозволу на продаж в Сполученому Королівстві, отримати на нього ліцензію буде непросто.

Як вказує благодійний Британський фонд по боротьбі з серцевими захворюваннями, кожен третій британець, який має підвищений тиск, не знає про це.

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