Амазонія палає: Макрон звинуватив президента Бразилії у брехні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Емманюель Макрон вважає, що Жаїр Болсонару збрехав, коли обіцяв захищати довкілля

На тлі масштабних пожеж в Амазонії президент Франції Емманюель Макрон звинуватив бразильського колегу Жаїра Болсонару у брехні щодо його намірів захистити довкілля.

Французький президент пригрозив заблокувати торгову угоду між ЄС та об'єднанням Меркосур, до якого входить Бразилія, якщо бразильська влада не докладе зусиль для порятунку лісів.

"Беручи до уваги поведінку Бразилії протягом двох останніх тижнів, президент республіки не може не констатувати, що президент Болсонару йому збрехав на саміті G20 в Осаці", - йдеться у заяві Емманюеля Макрона, повідомляє RFI.

За словами пана Макрона, він дійшов висновку, що "президент Болсонару вирішив не дотримуватися взятих на себе зобов'язань щодо клімату і не вести роботу зі збереження біорізноманіття".

Позицію Макрона щодо блокування торгової угоди вже підтримав прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, а міністр фінансів Фінляндії взагалі закликав ЄС розглянути питання щодо заборони імпорту бразильської яловичини.

Наразі у тропічних лісах бразильської Амазонії вирує рекордна кількість пожеж. Екологічні групи заявляють, що пожежі пов'язані з політикою пана Болсонару, він ці твердження заперечує.

У п'ятницю він повідомив, що розглядає розміщення військових для боротьби з пожежами. Водночас він звинуватив президента Франції у втручанні у справи країни заради "політичної вигоди" та у "колоніальному мисленні".

Кілька світових лідерів також занепокоєні ситуацією. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що "глибоко стурбований" з приводу "впливу трагічної втрати цього цінного природного середовища".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала пожежу "гострою надзвичайною ситуацією ... приголомшливою та загрозливою не лише для Бразилії та інших постраждалих країн, а й для всього світу".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш в четвер написав у Twitter: "У розпал глобальної кліматичної кризи ми не можемо дозволити собі більше шкоди основним джерелам кисню та біорізноманіття. Амазонію треба захищати".

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Найбільший тропічний ліс у світі, Амазонія, уповільнює темпи глобального потепління. Він відомий як "легені світу" і в ньому проживають близько трьох мільйонів видів рослин і тварин. Там також мешкає один мільйон корінних американців.

Супутникові дані, опубліковані Національним інститутом космічних досліджень (Inpe), показали зростання кількості пожеж по всій Бразилії на 85% цього року. Більшість з них зафіксовані в регіоні Амазонки.

Наскільки важливою є торгова угода, яку погрожують заблокувати в ЄС?

Вона є дуже важливою. Торгову угоду між ЄС та Меркосур вважають найбільшою угодою ЄС на сьогодні.

Для досягнення угоди з південноамериканським блоком Меркосур, що складається з Аргентини, Бразилії, Уругваю та Парагваю, знадобилося 20 років переговорів.

Угода дозволить знизити або зняти торгові тарифи з обох сторін, надавши фірмам ЄС, які виготовляють промислові товари та автомобілі, доступ до ринку Меркосур, а також допоможе країнам Меркосур експортувати до ЄС продукцію сільського господарства, зокрема, яловичину, цукор та птицю.

Чи спрацює міжнародний тиск?

Аналіз Деніела Галласа, BBC News, Сан-Паулу

Пана Болсонару часто називають "тропічним Трампом" через його непередбачувані та зухвалі манери. Тож можна здогадуватися, чи відступить він, чи продовжить займати ту ж саму позицію.

Ще в червні він визнав торговельну угоду Меркосур-ЄС як "історичну" і "одну з найважливіших торгових угод усіх часів".

Тепер його власні слова та дії загрожують угоді, яку ще потрібно затвердити парламентам усіх країн Меркосур та ЄС.

Угода прямо говорить, що країни мають взяти на себе зобов'язання боротися зі змінами клімату.

Син пана Болсонару, який хоче стати послом Бразилії у Вашингтоні, опублікував у Twitter відео, назвавши пана Макрона ідіотом.

Але навіть міністр сільського господарства пана Болсонару та асоціації фермерів країни припустили, що президент має змінити тон.

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