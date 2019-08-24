Зеленський про Крим і Донбас: "Настане день і ми зберемося разом"

Копирайт изображения Прес-служба президента

Володимир Зеленський на урочистостях з нагоди Дня Незалежності закликав українців до об'єднання.

24 серпня президент бере участь в урочистостях з нагоди 28-ї річниці Незалежності України.

"Сьогодні ми відзначаємо, мабуть, найважливіший день в житті держави - день, коли вона здобула незалежність", - сказав Володимир Зеленський.

За його словами, вже сформувалося ціле покоління тих, хто народився в незалежній Україні - це "ментальна опора свободи, демократії та розвитку".

У своїй промові президент перерахував здобутки та виклики, які постали перед Україною з часу здобуття незалежності.

У 2014 році, за його словами, Україна "народилася вдруге як країна та як суспільство, люди об'єдналися та згуртувалися".

У виступі Володимир Зеленський також згадав Крим та Донбас. "У кожного з нас розривається серце, і будь-які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна".

"Настане день і ми зберемося разом", - запевнив він.

Президент розповів, що кожен його ранок починається з смс-повідомлення від Генштабу про кількість обстрілів та втрат на Донбасі.

"У цей важливий день ми віримо, що в українському календарі скоро з'явиться інша, не менш знакова дата. Конкретне число і місяць - неважливі. Бо це буде день, коли настане мир. І мій ранок починатиметься з sms-повідомлення: за минулу добу в Україні народилося 1000 хлопчиків та 1001 дівчинка", - сказав Володимир Зеленський.

Також під час урочистостей він повідомив, що підписав указ про запровадження 29 серпня Днем пам'яті захисників, які загинули за суверенітет та незалежність України.

Символом цьогорічного відзначення Дня Незалежності, за задумом режисера Алана Бадоєва, став білий колір, як колір чистоти та миру. В біле були одягнені учасники урочистих заходів, біле вбрання обрала і дружина президента Олена Зеленська.

Захід почали з хвилини мовчання за всіма, хто поклав життя за Україну. Президент разом з дружиною поклали квіти до пам'ятника "Героям Небесної Сотні".

На Майдані Незалежності також присутні три президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. У команді Петра Порошенка пояснили BBC News Україна відсутність п'ятого президента тим, що "це його реакція на скасування параду". "Рішення про це (скасування параду - Ред.) в Петра Порошенка вважають помилкою", - сказало джерело.

На сторінці Петра Порошенка у Facebook повідомляється, що він зранку побував на молебні в Софії Київській, а потім зустрівся з військовими та їхніми родинами біля Національного університету Міністерства оборони.

За інформацією кореспондента BBC News Україна, в центрі Києві посилені заходи безпеки, люди проходять на Майдані Незалежності через рамки.

За даними Нацполіції, по всій території держави правоохоронці перейшли на посилений режим роботи. На території країни проведуть близько тисячі масових заходів, безпеку і порядок під час яких забезпечують 13 тисяч правоохоронців.

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